Pri izraelskom útoku na juhu Libanonu zahynul jeden človek

BEJRÚT - Pri izraelskom útoku na juhu Libanonu v pondelok zahynula najmenej jedna osoba, oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Informuje o tom agentúra AFP.
Úder zasiahol vozidlo na diaľnici spájajúcej mestá Sidon a Súr. Doprava v oblasti bola počas odstraňovania následkov útoku obmedzená. Agentúra TASS s odkazom na miestne médiá informovala, že pri útoku v blízkosti mesta Sidon zahynul jeden z významných predstaviteľov hnutia Hizballáh. Počas uplynulého víkendu si podobné izraelské útoky v Libanone vyžiadali život piatich ľudí, pričom Tel Aviv obvinil Hizballáh z vyzbrojovania.
Napriek prímeriu, ktoré platí od novembra 2024, Izrael podľa libanonského ministerstva zdravotníctva od začiatku roka uskutočnil viac ako 5000 útokov na libanonské územie. Tieto údery si vyžiadali 309 mŕtvych a zranili 598 ľudí, napísala agentúra TASS. Európska únia v sobotu odsúdila útoky Izraela a vyzvala ho, aby rešpektoval prímerie s Hizballáhom. Libanonský prezident Džúzíf Awn predtým obvinil Tel Aviv z odmietania diplomatických snáh Libanonu.