Boje neprestávajú: Izraelský útok si vyžiadal obeť, jedna osoba utrpela zranenia

BEJRÚT - Pri stredajšom izraelskom nálete na juhu Libanonu zahynul jeden človek a ďalší utrpel zranenia, uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Izrael pred niekoľkými dňami varoval, že zosilní útoky na militantné hnutie Hizballáh, informuje správa agentúry AFP.
Rezort zdravotníctva vo vyhlásení oznámil, že smrtiace „nepriateľské izraelské útoky“ zasiahli vozidlo v meste Burdž Rahál. Podľa libanonskej štátnej tlačovej agentúra NNA došlo k úderu neďaleko školy.bIzraelská armáda tvrdí, že zlikvidovala člena elitnej jednotky Hizballáhu, známej ako Radwán. Izrael opakovane bombardoval Libanon napriek prímeriu z novembra 2024, ktoré ukončilo boje s Hizballáhom. Armáda tvrdí, že zneškodnila za uplynulý mesiac už približne 20 osôb, ktorých činnosť porušovala dohody medzi Izraelom a Libanonom.
Židovský štát v nedeľu varoval, že zintenzívni útoky proti Iránom podporovanému hnutiu. Minister obrany Jisrael Kac tvrdil, že Hizballáh sa „zahráva s ohňom“, zatiaľ čo „prezident Libanonu váha“. Hizballáh výrazne oslabila vojna s Izraelom. Nátlak na Libanon, aby odzbrojil túto skupinu, vyvíjajú aj Spojené štáty. Libanonský prezident Džúzíf Awn zopakoval v utorok výzvu na rokovania s Izraelom, pričom uviedol, že Izrael „ešte nevyjadril svoje stanovisko a pokračuje v útokoch“.