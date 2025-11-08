Izraelské útoky v Libanone zabili troch ľudí a zranili 11 ďalších

BEJRÚT - Izraelské údery v Libanone dnes zabili troch ľudí a niekoľkých ďalších zranili. Informuje o tom agentúra AFP s odvolaním sa na libanonské ministerstvo zdravotníctva.
Útok zasiahol pašerákov Hizballáhu
Izrael oznámil, že jeden z útokov zasiahol pašerákov zbraní zo skupiny napojenej na šiitské hnutie Hizballáh. Libanonská štátna tlačová agentúra uviedla, že izraelský úder zasiahol dvoch bratov z obce Šibáa, keď išli v aute v juhovýchodnom Libanone. Izraelská armáda potvrdila, že vykonala útok blízko obce Šibáa.
O niečo neskôr informovalo libanonské ministerstvo zdravotníctva o ďalšom útoku na auto v obci Baraašít na juhu krajiny, pri ktorom zomrel jeden človek a ďalší štyria boli zranení. Dnes ráno podľa ministerstva rovnako iný izraelský útok zasiahol auto blízko nemocnice Bint Džbajl v južnom Libanone, zranenia utrpelo sedem ľudí.
Izrael porušuje prímerie
Medzi Izraelom a Libanonom už takmer rok platí prímerie, napriek tomu však izraelská armáda podniká časté útoky na ciele v susednom štáte. Podľa nej sa Hizballáh snaží obnoviť svoju vojenskú prítomnosť na juhu Libanonu, čo by bolo v rozpore s podmienkami dohody o prímerí, ktoré začali platiť vlani 27. novembra.