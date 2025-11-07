Nepokoje nemajú konca: Irán kritizoval izraelské útoky na Libanon

TEHERÁN - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v piatok odsúdilo „brutálne“ útoky Izraela na Libanon. Izrael napriek prímeriu útočí na juh Libanonu, pričom tvrdí, že jehoterčom sú ciele Iránom podporovaného hnutia Hizballáh. Informuje správa agentúry AFP.
Rezort diplomacie islamskej republiky vo svojom vyhlásení naliehal na „Organizáciu Spojených národov, medzinárodné spoločenstvo a krajiny z regiónu, aby sa postavili vojenskej agresii“ Izraela. Zároveň vyjadrilo „ľútosť nad mučeníctvom libanonských občanov počas brutálnych útokov“.
Zasiahli niekoľko cieľov militantného hnutia
Izrael vo štvrtok oznámil, že zasiahol niekoľko cieľov militantného hnutia v južnom Libanone. Od novembra 2024 je v Libanone v platnosti prímerie, avšak Izrael naďalej pokračuje v útokoch. Tvrdí, že cieľom jeho najnovších útokov je zabrániť hnutiu v opätovnom vyzbrojení. Štvrtkové útoky si podľa libanonského ministerstva zdravotníctva vyžiadali jednu obeť.
Hizballáh vo štvrtok vyhlásil, že má právo brániť sa proti Izraelu, a Libanon, hoci viazaný prímerím, nie je podľa hnutia nútený zapojiť sa do rokovaní s Izraelom. Irán je považovaný za kľúčového podporovateľa tohto libanonského hnutia a v júni bol taktiež terčom útokov Izraela, pričom do 12 dní trvajúcej izraelsko-iránskej vojny sa útokom na jadrové zariadenia Iránu zapojili aj Spojené štáty.