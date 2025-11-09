Nedeľa9. november 2025, meniny má Teodor, Teo, zajtra Tibor

Rozbúrené more na Tenerife spôsobilo tragédiu: Záchranári bojovali o životy ľudí

SANTA CRUZ DE TENERIFE - Tri osoby zahynuli v sobotu pri samostatných nehodách súvisiacich s rozbúreným morom na španielskom dovolenkovom ostrove Tenerife, informovali miestne záchranné služby. Informovala o tom agentúra AFP.

Záchranný vrtuľník transportoval muža, ktorý spadol do vody na pláži v obci La Guancha na severe ostrova, ale podľa záchranných služieb bol pri príchode vyhlásený za mŕtveho. Ešte predtým našli vo vode pri pláži El Cabezo na juhu Tenerife bezvládne telo muža. Plavčíci a zdravotníci sa ho pokúsili oživiť, ale na mieste bol vyhlásený za mŕtveho.

Vlna na móle v Puerto de la Cruz na severe zmietla do mora 10 ľudí. Polícia a okoloidúci zachránili skupinu, ale jedna žena dostala infarkt a nepodarilo sa ju oživiť. Traja ďalší zo skupiny utrpeli vážne zranenia a boli prevezení do nemocnice na ošetrenie. Kanárske ostrovy, španielske súostrovie pri severozápadnom pobreží Afriky, ku ktorému patrí aj Tenerife, sú v pohotovosti kvôli nebezpečenstvám, ktoré hrozia na pobreží.

