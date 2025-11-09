BRATISLAVA - Vyšetrovatelia povolili obnovu prevádzky v úseku Pezinok - Svätý Jur po nedeľnej zrážke vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom. Železnice Slovenskej republiky v tomto úseku určili bezpečnú rýchlosť na desať kilometrov za hodinu, čo znamená, že vlaky môžu začať premávať, ale len veľmi obmedzene. Návrat do plnej prevádzky bude vzhľadom na povahu trate a terén postupný. Informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
ZSSK aktuálne zabezpečuje náhradnú autobusovú dopravu (NAD) v úseku Pezinok - Bratislava-Vinohrady (autobusy obsluhujú zastávky Pezinok - Grinava - Svätý Jur - Záhumenice - Bratislava-Vinohrady) a v úseku Pezinok - Cífer (autobusy obsluhujú zastávky Pezinok - Šenkvice - Báhoň - Cífer).
VIDEO
Niektoré rýchliky sú vedené odklonom cez Trnavu a Galantu, časť regionálnych vlakov je odrieknutá a v okolí Bratislavy evidujú meškania aj viac ako hodinu. V rámci Bratislavy odporúča ZSSK cestujúcim využiť MHD a ostatné vlakové smery medzi stanicami Bratislava hl. st. a Bratislava-Vinohrady. Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivan Bednárik na mieste nedeľnej nehody vlakov, ktorá sa stala na trati medzi Bratislavou a Pezinkom uviedol, že jej príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Druhý rýchlik mal do neho zozadu naraziť.
VIDEO
Polícia informovala, že na mieste boli u rušňovodičov vykonané dychové skúšky ako aj skriningové testy na drogy s negatívnym výsledkom. Presné príčiny zrážky sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Ministerstvo dopravy SR vyslalo svojich vyšetrovateľov a na pondelok (10. 11.) zvolalo mimoriadny bezpečnostný výbor. Informovalo o tom na sociálnej sieti.