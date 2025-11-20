Generálneho prokurátora odsúdili za vynášanie dôverných informácií v Španielsku

MADRID - Španielsky najvyšší súd vo štvrtok odsúdil generálneho prokurátora Álvara Garcíu Ortiza za vynášanie dôverných informácií o trestnom prípade partnera opozičnej političky. Informuje agentúra AFP a EFE.
Podľa rozsudku García Ortiz nebude môcť dva roky vykonávať svoju funkciu a musí zaplatiť pokutu 7200 eur. Zaplatí tiež náhradu škody 10.000 eur poškodenému Albertovi Gonzálezovi Amadorovi, ktorý je partnerom predsedníčky vlády Madridského regiónu Isabely Diaz Ayusovej za opozičnú Ľudovú stranu (PP).
Amador navrhol prokuratúre dohodu o vine a treste
V roku 2024 médiá informovali, že González Amador navrhol prokuratúre dohodu o vine a treste, v rámci ktorej by sa priznal k daňovým deliktom výmenou za vyhnutie sa súdnemu procesu a väzeniu. Ayusová následne generálneho prokurátora obvinila, že informácie o trestnom prípade jej partnera zámerne poskytol médiám s cieľom poškodiť ju.
García Ortiz je prvým španielskom generálnym prokurátorom, ktorý sa postavil pred súd. Pred najvyšším súdom trval na nevinne a jeho obhajoba tvrdila, že obvinenia voči nemu sú vykonštruované vládou Madridského regiónu. Cieľom malo byť odlákať pozornosť od daňových deliktov Gonzáleza Amadora a chrániť tak Ayusovú.
Odsúdeného generálneho prokurátora vymenovala vláda súčasného ľavicového premiéra Pedra Sáncheza. Podľa AFP je jeho odsúdenie ďalšou ranou pre menšinovú koaličnú vládu, ktorá sa musí vyrovnávať s viacerými kauzami. Vláda oznámila, že rozhodnutie súdu rešpektuje, hoci s ním nesúhlasí, a v najbližších dňoch sa začne proces vymenovania nového generálneho prokurátora.