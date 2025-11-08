Na sídlo ruskej obchodnej delegácie vo Švédsku zhodil dron farbu a neznámu látku

ŠTOKHOLM - V sobotu skoro ráno preletel nad vilou ruskej obchodnej delegácie na ostrove Lidingö v blízkosti Štokholmu dron, ktorý na budovu zhodil farbu a neznámu lepkavú látku, a následne odletel, informovala tamojšia polícia. Informuje o tom agentúra AP.
Podľa tlačového tajomníka regionálnej polície v Štokholme Olau Österlinga nikto neutrpel zranenia a vila nebola evakuovaná. Zamestnanci obchodnej delegácie spozorovali dron, ktorý okolo 5.30 h SEČ zhodil na vilu nádobu s farbou a neznámou látkou, uviedol Österling. Zamestnanci sa následne obrátili na políciu v Štokholme.
Polícia začala vyšetrovanie
Švédske orgány odobrali vzorky látky na analýzu a začali vyšetrovanie v súvislosti s vandalizmom a obťažovaním, potvrdil Österling. Policajti dron nevideli, ale vypočuli zamestnancov, ktorí boli svedkami incidentu. Nateraz nie je jasné, kto za incidentom stojí.
Österling vysvetlil, že na ostrove Lidingö sa nachádzajú zahraničné veľvyslanectvá a ich satelitné kancelárie a rezidencie, medzi ktoré patrí aj vila ruskej obchodnej delegácie.