Desivé varovanie Nemecka Putinovi: Ani neskúšaj na nás zaútočiť! Nezabudni na túto operáciu

BERLÍN - Berlín zvyšuje varovný tón. Generálporučík Alexander Sollfrank odkázal Moskve, že Nemecko dokáže okamžite aktivovať vojenský plán „Deutschland“ a presunúť jednotky NATO na východný front, ak by Rusko riskovalo útok.
Nemecko rázne pripomína Moskve, že Západ nie je nepripravený. Generálporučík Alexander Sollfrank, veliteľ spoločného operačného centra Bundeswehru v Berlíne, vyhlásil v rozhovore pre agentúru Reuters, že krajina je pripravená reagovať na akýkoľvek krok Ruska. Informuje o tom Aktualne.cz.
„Operáciu Deutschland môžeme spustiť pokojne už zajtra. Nepokúšajte sa na nás zaútočiť. Sme pripravení,“ odkázal ruskému režimu.
Obrana nie je len armáda, ale celá spoločnosť
Podľa Sollfranka je bezpečnosť európskych štátov závislá aj od odolnosti obyvateľstva, nielen od armády. „Obrana sa nedá postaviť len na ozbrojených silách. Nestačí povedať: armáda to zariadi. Musíme budovať spoločnosť, ktorá je silná a dokáže zvládnuť krízové situácie. To je nesmierne silný prvok odstrašenia,“ vysvetlil.
Ako príklad uviedol Ukrajinu, ktorá aj počas rokov ruskej agresie dokázala udržať chod krajiny. „Školy ostali otvorené, pekárne fungovali, priemysel pracoval napriek hrozbám,“ doplnil.
NATO sa pripravuje na ťažké časy
Sollfrank sa pridal k ďalším vysokopostaveným predstaviteľom NATO, ktorí vyzývajú vlády aj súkromný sektor, aby sa pripravili na turbulentné obdobie, kde nie je vylúčený ani ozbrojený konflikt. Nemecko vlani dokončilo vojenský plán pre hypotetickú tretiu svetovú vojnu, označený ako „Operácia Deutschland“. Časť dokumentov unikla na internet.
Povinná služba späť? Berlín zvažuje návrat k brannej povinnosti
Generál tiež otvoril otázku nedostatku personálu v Bundeswehri. „Máme približne 182-tisíc vojakov. To nestačí. Potrebujeme oveľa viac a kľúčovým nástrojom je povinná vojenská služba,“ uviedol. Pripomenul, že povinný odvod znovu zaviedli Švédsko či Dánsko a podľa neho by Nemecko malo zvážiť rovnaký krok.
Do roku 2011 v krajine platila povinná vojenská služba, ktorú mohli muži nahradiť civilnou službou v nemocniciach či sociálnych zariadeniach. Reformou však bola zrušená – a teraz sa o jej návrate opäť diskutuje.
Hrozba z Moskvy: rok 2029?
Vzhľadom na ruskú inváziu na Ukrajinu európske armády posilňujú prípravy na potenciálny konflikt. V apríli generálny inšpektor Bundeswehru Carsten Breuer varoval, že Rusko by mohlo ohroziť územie NATO už okolo roku 2029.