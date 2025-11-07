Kriminalita vo Švédsku: Majú vyše 17-tisíc aktívnych členov zločineckých skupín

ŠTOKHOLM - Zhruba 67.500 ľudí má vo Švédsku väzby na zločinecké skupiny, vyplýva zo správy, ktorú v piatok zverejnila švédska polícia. Informuje správa agentúry DPA.
V správe zameranej na dlhodobý problém kriminálnych sietí v krajine sa ďalej uvádza, že približne 17.500 ľudí z tohto počtu tvoria aktívni členova gangov, kým ďalších 50.000 osôb je v bezprostrednej blízkosti členov zločineckých skupín. „Sme svedkami toho, že stále tu máme príliš veľkú skupinu ľudí, ktorí sú buď aktívnymi členmi gangov, alebo majú na nich väzby,“ podotkla šéfka švédskej polície Petra Lundhová.
Polícia pracuje na potlačení tohto trendu
Tamojšia polícia podľa nej intenzívne pracuje na potlačení tohto trendu, vyžaduje si to však širšie úsilie vrátane opatrení v predškolských zariadeniach, školách a v rámci sociálnych služieb. Švédsko, ktoré má približne 11 miliónov obyvateľov, už niekoľko rokov bojuje so zločineckými skupinami, ktoré sa púšťajú do násilných potýčok o moc a dominanciu v nelegálnych aktivitách, ako je napríklad obchod s drogami, pripomína DPA.
V správe sa ďalej uvádza, že väčšina aktívnych kriminálnikov v krajine žije v troch metropolitných oblastiach - v hlavnom meste Štokholm, ako aj v Göteborgu a v Malmö. Z týchto osôb má výlučne švédske občianstvo 81 percent, kým 11 percent má iba zahraničné občianstvo a osem percent tvoria osoby s dvojakým občianstvom. Približne 94 percent týchto osôb tvoria muži. Množstvo vysokopostavených členov takýchto zločineckých skupín ušlo do zahraničia, píše DPA. Viacero z nich bolo nedávno vydaných späť do Švédska a budú sa zodpovedať za svoje zločiny, dodala Lundhová.