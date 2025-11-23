Vplyvom sneženie a vetra v Tatrách naďalej platí mierne lavínové nebezpečenstvo

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v nedeľu vo vysokých polohách Tatier a Nízkych Tatier. V Malej a Veľkej Fatre platí vplyvom posledného sneženia prvý stupeň. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
„Vplyvom sneženia a vetra rôznych smerov je v Tatrách nový sneh rozložený nepravidelne, preto v miestach, kde je naviate väčšie množstvo, je možné uvoľniť lavínu. Ojedinele je možný výskyt aj menších spontánnych lavín z nového snehu,“ upozornilo SLP. Nebezpečnejšie sú podľa neho všeobecne miesta, kde sa pod novým snehom nachádza starší zmrznutý sneh alebo miesta s hladším povrchom - tráva, prípadne skalné platne.
Počas posledného sneženia pripadlo na horách 15 až 35 centimetrov nového snehu, najmenej je ho na západe a najviac vo východných a centrálnych pohoriach. Počas noci na nedeľu a v nedeľu HZS očakáva, že pripadne ešte päť až desať centimetrov nového snehu.
„Sneženie nad pásmom lesa sprevádzal čerstvý až silný vietor s premenlivým smerom. Pod novým snehom sa od výšky približne 1800 metrov nad morom nachádza starší zmrznutý sneh, najmä na severných svahoch Tatier. V nižších polohách nový sneh padal väčšinou na trávu alebo skalný podklad,“ dodalo SLP.
Lavínové nebezpečenstvo v Malej a Veľkej Fatre je lokálne a je viazané najmä na lokality s väčšou akumuláciou nového snehu - strmé žľaby a muldy. Tu je možné uvoľnenie menších lavín najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení. Pripadlo tam desať až 25 centimetrov nového snehu.