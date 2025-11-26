Horská záchranná služba varuje: V Nízkych Tatrách je vyhlásené zvýšené lavínové nebezpečenstvo

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - V Nízkych Tatrách je v stredu nad hranicou 1500 metrov nad morom vyhlásené zvýšené lavínové nebezpečenstvo, teda tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Doplnilo, že intenzívne zrážky do Nízkych Tatier prinieslo južné prúdenie. „Miestami napadlo 30 centimetrov nového snehu, sneh ale ďalej pribúda. Nebezpečnejšie sú všeobecne miesta, kde sa pod novým snehom nachádza starší zmrznutý sneh, alebo na miestach s hladkým trávnatým povrchom. Ojedinele je nad hranicou 1500 metrov nad morom možný výskyt spontánnych lavín,“ upozornilo SLP.
Vo Vysokých a Západných Tatrách a Veľkej Fatre platí aj naďalej mierne lavínové nebezpečenstvo nad pásmom lesa. „Za poslednú periódu sneženia pribudlo okolo 20 centimetrov nového snehu, preto v miestach, kde je naviate väčšie množstvo, je možné uvoľniť lavínu,“ dodalo SLP.