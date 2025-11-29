Prívalové dažde spôsobené cyklónom Ditwah si vyžiadali najmenej 123 obetí: Ďalších 130 ľudí je naďalej nezvestných

KOLOMBO – Prívalové dažde spôsobené cyklónom Ditwah si doposiaľ vyžiadali na Srí Lanke 123 obetí, pričom ďalších 130 ľudí je stále nezvestných, informuje správa agentúry AFP.
Generálny riaditeľ centra pre riadenie katastrof Sampath Kotuwegoda vyhlásil, že záchranné operácie pokračujú a takmer 44-tisíc ľudí premiestnili do štátnych evakuačných centier po tom, čo ich domovy zničili týždeň trvajúce silné dažde. Podľa úradov sa ničivý cyklón presúva od ostrova smerom k susednej Indii, no už zanechal za sebou rozsiahle škody. „Záchranné práce s pomocou ozbrojených síl sú v plnom prúde,“ povedal Kotuwegoda novinárom v Kolombe.
Srí Lanka bojuje s nepriaznivým počasím od minulého týždňa, hoci cyklón zasiahol pevninu až v stredu, čo na mnohých miestach spôsobilo rekordné úhrny zrážok. Úrady informovali, že India v sobotu nadránom vyslala na Srí Lanku lietadlo s humanitárnymi zásobami. Indický premiér Naréndra Módí vyjadril sústrasť nad stratami na životoch a dodal, že Naí Dillí je pripravené poslať ďalšiu pomoc. „Sme pripravení poskytnúť ďalšiu podporu podľa vývoja situácie,“ uviedol Módí na platforme X.