Počet obetí havárie nákladného lietadla spoločnosti UPS stúpol na dvanásť: Vyšetrovatelia potvrdili poruchu motora

WASHINGTON - Počet obetí havárie nákladného lietadla spoločnosti UPS v meste Louisville v americkom štáte Kentucky sa zvýšil na 12. Vyšetrovatelia v stredu oznámili, že tragédiu spôsobila porucha motora, ktorý počas vzletu začal horieť a následne sa odtrhol od ľavého krídla, informuje agentúra AFP.
K nehode došlo v utorok približne o 17.15 h miestneho času (23.15 h SEČ), keď lietadlo odlietalo do Honolulu z hlavného logistického uzla UPS na Medzinárodnom letisku Muhammada Aliho v Louisville. Lietadlo sa krátko po vzlietnutí mierne zdvihlo zo zeme, no následne havarovalo a explodovalo. Stroj narazil do budov v blízkosti letiska, pričom usmrtil aj viacerých ľudí na zemi. Na palube sa nachádzali traja členovia posádky.
Guvernér Kentucky Andy Beshear označil tragédiu za srdcervúcu a nepredstaviteľnú. Úrady stále pátrajú po niekoľkých nezvestných osobách. Medzi mŕtvymi je aj dieťa, uviedla agentúra AP.
Americký Národný úrad pre bezpečnosť dopravy vyslal na miesto nehody vyšetrovacie tímy. Predstavitelia uviedli, že rozsiahly výbuch a následný požiar zapríčinilo množstvo paliva v lietadle, ktoré sa chystalo na 6920 kilometrov dlhý let. V čase nehody bolo v lietadle 144-tisíc litrov paliva. Letisko v Louisville sa nachádza len desať minút jazdy autom od centra mesta. V okolí sa nachádzajú obytné štvrte, vodný park a múzeá.