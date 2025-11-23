ŠOKUJÚCE nové snímky z havárie lietadla v USA: Model MD-11 začal horieť už v TOMTO momente!

LOUISVILLE – Strašná tragédia, ktorá sa odohrala na americkom letisku Louisville začiatkom novembra, pripravila o život 14 ľudí. Lietadlo americkej zásielkovej spoločnosti malo problémy a už pri štarte začalo horieť. Len nedávno sa objavili nové fotografie z tejto havárie.
Dňa 4. novembra sa odohrala na letisku v americkom Lousville strašná nehoda. Lietadlo MD-11 leteckej spoločnosti prepravnej Kentucky UPS začalo horieť už na odletovej dráhe. Na palube bolo v tom čase 14 ľudí, z toho traja členovia posádky. Nikto nehodu neprežil. Ako píše NY Post, po čase sa objavili nové snímky tejto katastrofy, ktoré odhaľujú, kedy začal horieť jeden z motorov.
Desivé snímky
Nové snímky zverejnila vo štvrtok 20. novembra Národná rada pre bezpečnosť dopravy (National Transportation Safety Board - NTSB). Počas náklonu sa ľavý motor Boeing zrejme nečakane uvoľnil a narazil do trupu lietadla. Motor následne po zrážke začal horieť.
Predbežné správy od NTSB informovali, že nosník trupu lietadla mal na povrchu trhliny a vykazoval známky preťaženia. Praskliny sa mali nachádzať v zadnom uchytení na ľavej strane nosníka, kde sa krídlo spája s motorom. Tie mali vzniknúť až po ulomení motora. "Nezistili sa žiadne predchádzajúce deformácie, ktoré by viedli k tomuto incidentu," uvádza sa v správe NTSB.
Kompletným servisom prešlo len nedávno
Model lietadla MD-11 od Kentucky UPS prešlo len nedávno kompletným servisom. Ako uviedli vyšetrovatelia, "vzlietnutie UPS 2976 bolo až do poslednej chvíle bezproblémové". Potom však náhle explodoval motor. Po výbuchu už nemohlo nabrať potrebnú výšku. Nedostalo sa ani nad 9 metrov. Náraz do skladu južne od letiska bol už nezvratný.
Vyšetrovanie naďalej pokračuje. V súčasnej dobe prechádza analýzou čierna skrinka, ktorú sa podarilo dostať z trosiek. Kriminalisti okrem toho prešetrujú aj samotný servis a údržbu lietadla pred tragickým vzletom. Stroj bol síce v prevádzke už 34 rokov, ale komplexnou kontrolou v Texase prešiel len pár týždňou pred incidentom.