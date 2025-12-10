OBROVSKÉ NEŠŤASTIE: Na diaľnicu sa zrútilo LIETADLO, pristálo priamo na streche auta! Desivé VIDEO

FLORIDA – Na frekventovanej diaľnici v južnej časti Spojených štátov došlo k desivej havárii. Malé dopravné lietadlo sa náhle zrútilo na vozovku. Kolesami však nepristálo na asfalte, ale na vozidle, s ktorým sa zrazilo. Túto desivú situáciu zachytil vodič, ktorý bol vzadu len o niekoľko metrov.
V pondelok večer 8. decembra muselo na frekventovanej diaľnici Interstate 95 na Floride pristáť malé dopravné lietadlo. Ako píše Fox News, o 17:45 miestneho času došlo k veľkej nehode. Lietadlo Beechcraft 55 sa priamo v strednom pruhu vozovky zrazilo s osobným vozidlom Toyota Camry. Kolesami mu pristálo priamo na streche.
Úlomky a červená škvrna
Túto strašnú nehodu zachytil vodič, ktorý sa presúval na diaľnici len o pár metrov pozadu. Po zrážke Toyotu stočilo smerom doľava a skončila vo zvodidlách. Úlomky následne zasypali celú vozovku. Úhybný manéver musel spraviť aj vodič, ktorý poskytol video médiám.
Na ceste ostala priamo na mieste zrážky veľká červená škvrna. Prešiel cez ňu aj vodič s palubnou kamerou. Ten následne rýchlo zastavil na tráve hneď vedľa vozovky. Vo videu je počuť ako viackrát hovorí "ó Pane Bože".
Federálny úrad pre letectvo (FAA) informoval, že lietadlo sa zrútilo po problémoch s motorom píše Fox Orlando. Nehoda sa odohrala na ostrove Merritt. Okrem videa kolujú po internete aj obrázky z nehody. Na diaľnici okrem úlomkov zostalo pri zvodidlách aj koleso z lietadla.
Jedna zranená osoba
Na palube boli pilot a jeden pasažier, obaja vo veku 27 rokov. Podľa informácií z miesta nehody nemali utrpieť žiadne zranenia. Horšie skončila vodička osobného vozidla (57), ktorú s viacerými zraneniami previezli do nemocnice. V súčasnej dobe prebieha vyšetrovanie celého incidentu.