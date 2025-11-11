MIMORIADNE Vojenské lietadlo NATO sa zrútilo neďaleko ruských hraníc! Zverejnili prvé zábery

ANKARA/TBILISI - Nákladné lietadlo tureckej armády dnes havarovalo blízko hranice medzi Azerbajdžanom a Gruzínskom, oznámilo podľa agentúr turecké ministerstvo obrany. Lietadlo typu C-130 vzlietlo z Azerbajdžanu a bolo na ceste späť do Turecka. Nie je bezprostredne jasné, koľko členov posádky bolo na palube.
Ministerstvo na sociálnej sieti X napísalo, že išlo o lietadlo C-130 americkej výroby, ktoré smerovalo z Azerbajdžanu do Turecka. Obe krajiny sú blízkymi vojenskými spojencami. Lietadlá C-130 Hercules turecké ozbrojené sily pravidelne využívajú na prepravu personálu alebo pri logistických operáciách.
Azerbajdžanské a gruzínske orgány už spustili záchrannú operáciu a aktuálne nie je jasné, koľko ľudí sa nachádzalo na palube. Turecká televízia NTV zverejnila videozáznam, na ktorom sa lietadlo pri klesaní špirálovito točí a zanecháva za sebou stopu bieleho dymu.