Napraví Boeing po škandáloch svoju reputáciu? Po kratšom VÝPADKU môže opäť ohúriť na ZNÁMEJ výstave

DUBAJ - Už o pár dní vypukne jedno z najväčších leteckých predstavení – Dubai Airshow. Udalosť je po letnej výstave v Paríži vždy vrcholom leteckého kalendára.

Účasť na udalosti potvrdilo veľké množstvo výrobcov a leteckých spoločností. Najväčšiu pozornosť bude mať 17. novembra návrat Boeingu, ktorý bude chcieť presvedčiť verejnosť o svojich prednostiach.

Celá akcia prebehne na letisku Al Maktoum International Airport (DWC).  Letisko aktuálne slúži primárne pre nákladnú dopravu, avšak aktuálne už je objekt v procese rozšírenia s cieľom byť hlavným leteckým uzlom Dubaja. 

Napraví Boeing po škandáloch
Hlavný prínos podujatia

Pre letecké spoločnosti ide vždy o ideálnu príležitosť na uzatváranie obchodných dohôd. Firmy majú možnosť osloviť aj potencionálnych zákazníkov, pričom v tomto smere zohrávajú letecké výstavy dôležitú úlohu. Mnoho lietadiel bude staticky na zemi, ale zopár strojov predvedie svoje aerodynamické schopnosti aj vo vzduchu. Minulý rok bola účasť v Dubaji 192 lietadiel, pričom tento rok by mal počet prekročiť 200 kusov. Návštevníci môžu očakávať klasických gigantov, z čoho najväčším hitom by mal byť Airbus. Európsky výrobca predstaví vojenské aj komerčné lietadlá, zatiaľ čo nebude chýbať ani čínsky producent COMAC so svojimi dvojprúdovými C909 a C919. 

Návrat veľkého hráča menom Boeing

V prvej vlne predstavenia chýbal americký gigant Boeing. V posledných rokoch mala firma na leteckých výstavách menšiu prestávku. Tento rok Boeing vynechal účasť v Paríži po havárii Dreamlinera spoločnosti Air India. Fanúšikov však minulý týždeň potešila správa o prezentácii v Dubaji, kde spoločnosť predvedie aj pár kúskov vo vzduchu. Fanúšikovia Boeingu budú vidieť modely ako 747, 777X, 737, B-52, C-17 či F-15 a mnohé ďalšie.

