KYJEV - Ukrajinská armáda čelí vážnym obavám z možného obkľúčenia síl v Donbase. Podľa informácií ukrajinských vojenských kruhov by Rusko mohlo dobyť líniu okolo miest Pokrovsk a Myrnohrad, čo by vytvorilo kritickú pascu pre ukrajinské jednotky. Objavujú sa aj hlasy spochybňujúce rozhodnutia prezidenta Volodymyra Zelenského.
V centre Kyjeva panuje dusivá nervozita. Vojenské a spravodajské zdroje varujú, že situácia na východe krajiny môže prerásť do jednej z najťažších epizód vojny. Podľa správy, ktorú priniesol Bild s odvolaním sa na ukrajinské armádne a tajné zdroje, sa ruské jednotky približujú k tomu, aby ovládli strategické mestá Pokrovsk a Myrnohrad v Donbase. V prípade, že by padli, ukrajinské oddiely by sa mohli ocitnúť v smrteľnej pasci.
Oficiálne vyhlásenia v Kyjeve zostávajú optimistické. Armáda aj vláda naďalej tvrdia, že obranné línie držia a ruský postup je spomaľovaný. Avšak interné hodnotenia, na ktoré sa odvoláva Bild, vykresľujú výrazne ponurejší obraz. Hlavnou otázkou je, či je obkľúčenie ešte možné odvrátiť – a či nebolo nutné prijať rozhodnutie o ústupe oveľa skôr.
Kritika smerom k Zelenskému
Diskusia sa opäť vracia k osobe prezidenta Volodymyra Zelenského. V armádnych kruhoch rezonuje výčitka, že rovnako ako pri Bachmute v roku 2023 vláda príliš dlho trvala na obrane za každú cenu, čo viedlo k obrovským stratám a napätiu medzi velením a politickou mocou.
„Áno, scenár je podobný,“ povedal pre Bild jeden z ukrajinských diplomatov. „Bojujeme hrdinsky, vyhlasujeme, že Rusko je na tom horšie, než tvrdí – a napokon sa stiahneme.“
Podľa jeho slov nasadenie prieskumných jednotiek do obrany mesta často znamená, že boj už smeruje ku koncu a situácia je kritická.
Zelenského priaznivci však kontrujú, že udržanie pozícií napriek stratám má aj geopolitický význam. Tvrdia, že v tejto fáze vojny Ukrajina potrebuje ukazovať odhodlanie – aj kvôli tomu, aby neobrátila pozornosť amerického prezidenta Donalda Trumpa odo dňa na deň inam. Strategický ústup by vraj mohol posilniť vyhlásenia Kremľa a oslabiť postavenie Kyjeva na Západe.
Hlas z frontu: „Situácia je katastrofálna“
Z frontovej línie prichádzajú dramatické svedectvá. Vojaci opisujú situáciu ako extrémne napätú, miestami beznádejnú. „Stratili sme 80 percent mesta. O tých zvyšných dvadsať percent sa ešte bojuje, ale aj o ne prichádzame,“ tvrdí jeden z ukrajinských vojakov pôsobiacich pri Pokrovsku, ktorého citoval Bild.
Ďalší bojovník z Myrnohradu, ktorý leží len sedem kilometrov východne, povedal, že ani prípadný rozkaz na ústup by nemusel znamenať záchranu: „Ak by sme dostali povel stiahnuť sa, mnohí by to neprežili. Radšej zostaneme v pozíciách a dúfame, že nás oslobodia alebo zajmú.“
Podľa jedného z dôstojníkov je neskorá reakcia na ruský postup kľúčovým problémom. „Teraz je protiútok len stratou ďalších mužov. Malo sa konať pred mesiacom, keď nepriateľ prenikol do mesta prvýkrát,“ povedal anonymne pre Bild.
„Putin vrhá všetko na túto líniu“
Vojenské zdroje upozorňujú, že ruské sily v regióne navyšujú tlak. Jeden z vysokopostavených predstaviteľov armády jasne pomenoval rozsah problému: „Putin tam práve hádže všetko, čo má.“ Ukrajinské jednotky sledujú situáciu s rastúcim strachom ‒ a s vedomím, že vývoj nasledujúcich dní môže určovať ďalší priebeh vojny.