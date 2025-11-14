Jasné vyhlásenie Zelenského: Z Trumpa nemám strach! Varoval pred novým útokom na Európu

KYJEV - Ukrajinský prezident v rozhovore pre britský Guardian povedal, že nemá dôvod obávať sa prezidenta USA Donalda Trumpa. Zároveň tvrdí, že Európa musí rátať s tým, že Rusko môže zaútočiť aj inde než na Ukrajine.
„Sme spojenci, nie nepriatelia.“ Zelenskyj o vzťahoch s USA
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre denník The Guardian vyhlásil, že medzi Kyjevom a Washingtonom panujú dobré vzťahy a že sa — na rozdiel od niektorých iných svetových lídrov — neobáva prezidenta USA Donalda Trumpa.
„Nie sme nepriatelia Ameriky. Sme jej priatelia. Prečo by sme sa mali báť?“ povedal. Spojené štáty označil za strategického partnera Ukrajiny a zdôraznil, že USA s Kyjevom zdieľajú hodnoty, ktoré podľa neho nemajú nič spoločné s „imperialistickým a revizionistickým Ruskom“.
Karol III. pomohol vzťahy zlepšiť
Zelenskyj zároveň uviedol, že dôležitú rolu pri zlepšení komunikácie medzi Kyjevom a Washingtonom zohral aj britský kráľ Karol III. „Neviem všetky detaily, ale pochopil som, že Jeho Veličenstvo poslalo prezidentovi Trumpovi významné signály,“ uviedol.
Popiera, že mu Trump hrozil zničením Ukrajiny
V rozhovore tiež odmietol správy, podľa ktorých mal Trump na ich poslednom stretnutí pohroziť, že „zničí Ukrajinu“, ak Zelenskyj neprijme podmienky Moskvy. Podľa ukrajinského prezidenta ide o nepravdivé tvrdenia.
Putin podľa Zelenského skúša Európu
Pri širšej debete o bezpečnosti na kontinente varoval, že ruský prezident Vladimir Putin testuje pripravenosť európskych armád. Zdôraznil, že Európania robia chybu, ak si myslia, že Putin bude postupovať krok za krokom.
„Musíme sa zbaviť predstavy, že Putin najprv dobyje Ukrajinu a až potom môže zaútočiť inde. Môže urobiť oboje naraz,“ povedal Zelenskyj.
Moskva naznačuje rokovania, v skutočnosti však trvá na kapitulácii
Výroky Zelenského prichádzajú v čase, keď Rusko cez štátnu agentúru RIA Novosti opäť naznačilo možnosť obnovenia mierových rozhovorov. Minister zahraničia Sergej Lavrov v rozhovore uviedol, že hlavným problémom je podľa Moskvy práve Zelenskyj, ktorého USA vraj nedokázali presvedčiť, aby ustúpil. „V tomto ohľade vznikli určité ťažkosti,“ povedal Lavrov pre RIA.
Zároveň však dodal, že ani Rusko nemieni robiť kompromisy. Požiadavky, ktoré Moskva prezentovala už skôr — a ktoré sa prakticky rovnajú ukrajinskej kapitulácii — podľa neho zostávajú v platnosti.