Ako DEŇ APOKALYPSY vyzerá aktuálne VIDEO tvrdých bojov z Pokrovska! Rusom pomáha príroda

POKROVSK - Ukrajinská armáda hlási, že viac ako 300 ruských vojakov preniklo do južných okrajov Pokrovska. Ako krytie využili hmlu, ktorá výrazne obmedzila ukrajinský dronový prieskum.
Postup v hustom opare
Podľa informácií 7. zboru ukrajinských vzdušno-výsadkových síl, ktoré zverejnil portál New Voice of Ukraine, sa ruským jednotkám v posledných dňoch podarilo presunúť do južných predmestí Pokrovska.
Kľúčovú úlohu zohrala hustá hmla, ktorá oslabila schopnosť Ukrajiny monitorovať terén pomocou dronov a leteckého prieskumu. Na sociálnych sieťach sa už objavilo aj video, na ktorom je vidieť ruských vojakov postupujúcich v takmer nulovej viditeľnosti smerom k mestu.
Snahy o obkľúčenie celého mesta
Ukrajinská armáda uvádza, že cieľom ruského postupu je dosiahnuť severné hranice mesta a pokúsiť sa obkľúčiť celú pokrovskú mestskú aglomeráciu.
Napriek zhoršeným podmienkam obrancovia pokračujú v lokalizovaní a likvidácii ruských skupín v zastavaných častiach mesta.
Od začiatku novembra bolo podľa ukrajinských síl v oblasti zabitých 162 ruských vojakov a ďalších 39 utrpelo zranenia.
Do obrany sú zapojené špeciálne aj výsadkové jednotky
V bojoch o Pokrovsk pôsobí viacero ukrajinských zložiek:
– útočné a výsadkové jednotky,
– Sily pre špeciálne operácie (SOF),
– Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU),
– Národná garda,
– Národná polícia.
Ukrajinská armáda uvádza, že mestské prostredie komplikuje operácie na oboch stranách, no obranné jednotky pokračujú v stabilizovaní línií.