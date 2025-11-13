Politická búrka na Ukrajine: Exprezident sa hlási k slovu! Požaduje OKAMŽITE odstúpenie celej vlády

KYJEV - Ukrajinu zasiahla nová vlna politického napätia. Bývalý prezident Petro Porošenko vyhlásil, že korupčný škandál na vrchole moci ochromuje štát a vyzýva na okamžitú demisiu vlády aj vznik novej parlamentnej koalície.
Porošenko: Situácia prerástla do nebezpečnej krízy
Na oficiálnej stránke strany Európska Solidarita zverejnil jej predseda vyhlásenie, v ktorom opisuje aktuálne dianie v krajine ako „nebezpečnú politickú búrku“. Podľa neho už nestačia čiastkové riešenia – je nevyhnutné, aby prišli rezignácie vo vláde.
Vo svojom vystúpení zdôraznil, že v najťažších obdobiach ukrajinských dejín to bol parlament, ktorý prevzal zodpovednosť za stabilitu štátu. „Tento narastajúci chaos si vyžaduje okamžitú reakciu a spoločné konanie všetkých zdravých síl spoločnosti,“ uviedol.
Opozičný líder tlačí na výmenu kabinetu
Porošenko vyzval poslancov naprieč frakciami, aby podľa neho „urobili historický krok“ a zastavili rozklad dôvery v štátne inštitúcie. Európska Solidarita preto iniciuje odvolanie vlády.
Bývalý prezident upozorňuje, že Ukrajina čelí trom vážnym problémom: pokračujúcej ruskej agresii, nemožnosti uskutočniť voľby a strate kontroly nad výkonnou mocou. „Skompromitovaný kabinet musí odísť,“ vyhlásil.
Nový kabinet má stáť na odbornosti, nie lojalite
Podľa Porošenka musí nový vládny tím vzniknúť na základe profesionality, patriotizmu a osobnej zodpovednosti, nie straníckej poslušnosti. Len tak bude vláda schopná riešiť úlohy, ktoré pred štátom stoja v čase vojny a vnútorných otrasov.
Korupcia v energetike spustila politický otras
K vypuknutiu krízy prispelo oznámenie ukrajinského Národného protikorupčného úradu (NABU), ktoré tento týždeň informovalo o obvineniach voči siedmim osobám – vrátane zamestnancov vládnej administratívy a spolupracovníka prezidenta Volodymyra Zelenského, Tymura Mindyča.
Vyšetrovanie odhalilo pôsobenie organizovanej skupiny v štátnom podniku Enerhoatom, ktorá mala dlhodobo fungovať na korupčných schémach. Peniaze z nelegálnych aktivít sa podľa NABU mali „prať“ v kancelárii spojenej s rodinou bývalého poslanca Andrija Derkača.