Zelenskyj žiada demisiu ministrov: Haluščenko a Hrynčuková odstupujú pre korupčný škandál

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyzval ministra spravodlivosti Hermana Haluščenka a ministerku energetiky Svitlanu Hrynčukovú, aby pre korupčný škandál v energetickom sektore podali demisiu. Podľa neho nemôžu aj z dôvodu straty dôvery zotrvať na svojich postoch. Haluščenkovi ukrajinská vláda už predtým pozastavila výkon funkcie. Informovala o tom agentúra AFP.
Aktualizované 17:00 Ukrajinský minister spravodlivosti Herman Haluščenko a ministerka energetiky Svitlana Hrynčuková v stredu rezignovali, potvrdila premiérka Julija Svyrydenková, ktorá predložila parlamentu návrh na ich odvolanie. Hrynčuková svoje odstúpenie oznámila už predtým. Demisia ministrov súvisí s vyšetrovaním korupčného škandálu v energetickom sektore.
Aktualizované 16:30 Ukrajinská ministerka pre energetiku Svitlana Hrynčuková v stredu v reakcii na výzvu prezidenta Volodymyra Zelenského podala demisiu. Oznámila to prostredníctvom sociálnej siete s tým, že popiera akékoľvek pochybenie v súvislosti s vyšetrovaním korupčného škandálu v energetickom sektore.
Hrynčuková bola ministerkou od júla, keď po prestavbe vlády vznikol nový kabinet pod vedením Julije Svyrydenkovej. V štátnej službe pôsobila desať rokov. Zelenskému a ostatným kolegom sa poďakovala za príležitosť pracovať pre štát, napísala na sieti Facebook. „V rámci mojej profesionálnej činnosti nedošlo k žiadnym porušeniam zákonov,“ uviedla Hrynčuková v príspevku.
Zelenskyj označil za absolútne neprijateľné, že v sektore energetiky sú naďalej „nejaké machinácie“, zatiaľ čo Ukrajinci musia každý deň zápasiť s výpadkom dodávok energií v dôsledku ruských útokov.
Výzva na transparentnosť a demisie
„V prvom rade by mal byť energetický sektor maximálne transparentný, a to vo všetkých procesoch,“ povedal ukrajinský prezident vo videu zverejnenom na sieti Telegram. Ak existujú obvinenia, je podľa neho potrebné na ne reagovať. Požiadal preto ukrajinskú premiérku Juliju Svyrydenkovú, aby od Haluščenka a Hrynčukovej prijala demisiu.
Haluščenko súhlasí s pozastavením funkcie
Haluščenko po oznámení o pozastavení výkonu funkcie na sociálnej sieti X napísal, že s rozhodnutím vlády plne súhlasí a považuje ho za civilizovaný a správny scenár počas vyšetrovania. Proti obvineniam sa plánuje brániť. Rezort spravodlivosti už v utorok oznámil, že Haluščenko patrí medzi vyšetrované osoby. Protikorupčné úrady v jeho rezidencii tiež vykonali raziu.
Vyšetrovanie korupčného škandálu pod vedením Národného protikorupčného úradu Ukrajiny (NABU) a Špeciálnej protikorupčnej prokuratúry sa týka úplatkov vyplatených údajne pri výstavbe ochranných zariadení okolo energetických objektov na Ukrajine. Podľa vyšetrovania zameraného na štátne podniky vrátane jadrovej spoločnosti Enerhoatom korupčníci preprali úplatky vo výške približne 100 miliónov dolárov.
Zadržania a stopy k Zelenského dôverníkovi
NABU v utorok informoval, že v prípade sú piati zadržaní a siedmi podozriví. Stopy vedú aj k dôverníkovi a obchodnému partnerovi Zelenského z čias jeho hereckej a producentskej kariéry Timurovi Mindičovi. Tento hlavný podozrivý údajne ovplyvňoval štátne rozhodnutia „v energetickom a obrannom sektore“ vo svoj prospech a iba niekoľko hodín pred pondelkovými raziami odcestoval z Ukrajiny.