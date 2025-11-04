Varovanie pre Slovákov, ktorí nakupujú v Poľsku: Obľúbenú pochúťku sťahujú z trhu! Môže byť nebezpečná

VARŠAVA/BRATISLAVA – Poľská hlavná hygienická inšpekcia (GIS) varuje pred nebezpečnou potravinou, ktorá sa môže objaviť aj v domácnostiach Slovákov. V obľúbených kukuričných chrumkách Tygryski označených ako bezlepkové totiž laboratórne testy odhalili prítomnosť lepku. Produkt je preto sťahovaný z trhu.
Podľa informácií GIS ide o Tygryski – kukuričné chrumky s karamelovou príchuťou, 70 g, číslo šarže A0430, s dátumom minimálnej trvanlivosti 01/2026. Výrobcom je poľská spoločnosť TBM Sp. z o. o. so sídlom v Kunowe.
Úrady upozorňujú, že konzumácia tohto produktu môže byť nebezpečná pre ľudí s celiakiou alebo intoleranciou na lepok. „U osôb s alergiou alebo neznášanlivosťou na lepok môže spôsobiť alergickú reakciu,“ uviedla GIS na svojom oficiálnom webe.
Výrobok sťahujú, úrad situáciu monitoruje
Po zistení nezrovnalosti výrobca okamžite začal proces stiahnutia výrobku z predaja a informoval o situácii obchodných partnerov aj zákazníkov. Na prípad dohliada štátna kontrola potravín. „Úrady dohliadajú na stiahnutie sporného výrobku z obehu a začali správne konanie,“ dodala GIS.
Keďže slovenskí zákazníci často nakupujú v pohraničných oblastiach Poľska, odporúča sa, aby si skontrolovali, či nemajú dané chrumky doma. Ak áno, nemali by ich konzumovať, ale vrátiť do obchodu.