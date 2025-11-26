Špina, larvy a nebezpečná baktéria v mäse: Výsledky kontrol potravín dvíhajú žalúdok, otrasné FOTO!

BRATISLAVA - Špina, pleseň, salmonela či červy. To je len zlomok toho, čo inšpektory Regionálnych veterinárnych a potravinových správa odhalili v októbri počas kontrol potravín na Slovensku. Celkovo ide o 635 nedostatkov u 1310 právnych subjektov. Najčastejšie problémy sa týkali hygieny zariadení, budov, nesprávneho označenia a predaja po dátume spotreby.
Počas októbra vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 284 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 310 právnych subjektov a 1 927 prevádzok. "Nedostatky boli zistené pri 175 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 635 nedostatkov," informovala Štátna veterinárna a potravinová správa SR.
Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo podľa ŠVPS SR identifikovaných v hygiene technologického zariadenia, v hygiene budov a prevádzky, v označení, v predaji PO dátume spotreby a minimálnej trvanlivosti a taktiež v osobnej hygiene.
Za mesiac október boli okrem toho zaslané dve hlásenia o nebezpečnom výrobku do Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF), u ktorých boli splnené kritériá na zaslanie. Prvým z nich bola balená varená šunka, pôvodom z Českej republiky, u ktorej zistili Organoleptické zhoršenie kvality (vnímateľné zmyslami, ako sú chuť, vôňa, farba a vzhľad, pozn. red.). Druhým nebezpečným výrobkom na našom trhu bolo hydinové mäso z Poľska, u ktorého zistili Salmonellu Enteritidis.
Salmonelóza
Salmonelóza je akútne bakteriálne hnačkové ochorenie. Prejavy nákazy sa podľa ÚVZ SR dostavia 6 až 72 hodín po konzumácii kontaminovaných potravín (mäsové výrobky či iné jedlá alebo cukrárske výrobky, kde sa pridávajú nedostatočne tepelne spracované vajcia). Postihnutý pociťuje nevoľnosť, zvracia, má horúčku, kŕčovité bolesti brucha, prudké vodnaté stolice často zelenkastej farby. Salmonelózy patria k ochoreniam s najvyššou chorobnosťou v Slovenskej republike.
"Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 45 blokových pokút v celkovej výške 2 090 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách," informuje ŠVPS SR s tým, že v sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 119 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 224 010 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 18-tisíc eur.
Kontrola kvality čerstvého ovocia a zeleniny
V danom mesiaci vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 203 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 20 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 171 kontrol, u prvovýrobcov 17 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 15 kontrol.
"Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 083 plodín, z čoho 40 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 3,7 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 964 plodín, z čoho 40 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 41 vyhovujúcich plodín, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 78 vyhovujúcich HNM," opisuje ŠVPS SR. Právoplatným rozhodnutím bolo ukončené 1 správne konanie začaté regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. Bola uložená pokuta vo výške 500 eur.
Veterinárni inšpektori RVPS SR okrem toho vykonali v spolupráci s Policajným zborom SR kontrolu počas transportu u 35 zásielok, čo predstavovalo kontrolu 58 komodít. "V zásielkach bolo zistených 5 nezrovnalostí, následne boli uložené blokové pokuty," dodáva ŠVPS SR.