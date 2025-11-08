Skontrolujte si kúpelne! Hygienici bijú na poplach: Našli viacero nebezpečných kozmetických výrobkov

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov, ktoré sa vyskytli na slovenskom trhu. Ide najmä o tzv. gél laky na nechty. Ich výskyt zistili na základe štátneho zdravotného dozoru. Oznámili ich do systému Safety Gate - systému Európskej únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch. Informoval o tom odbor komunikácie ÚVZ SR.
Ide o UV gél na nechty a viaceré UV/LED gél laky značky Ruscona. Na slovenskom trhu takisto našli gél lak na nechty značky Denato a UV/LED gél lak značky Venalisa.
1. oznámenie č. SR/03866/25
Výrobok bol zistený v Slovenskej republike.
názov: Diamond Pink DC6 – UV gél na nechty
značka: RUSCONA
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 022021
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Nemecko
zodpovedná osoba: Slavomíra Skýpalová - RUSCONA, Železničná 461/10, 987 01 Poltár, Slovenská republika
výrobok ponúkaný cez internet: nezistené
popis: 5 ml, ružový téglik obsahujúci UV/LED gél určený na modeláciu nechtov pod UV svetlom, viď obrázok
Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO).
2. oznámenie č. SR/03867/25
Výrobok bol zistený v Slovenskej republike.
názov: Hybrid Gelpolish – gél lak na nechty
značka: Denato
typ výrobku/číslo výrobku: SILVER Glitter Nr. 5776
výrobná dávka: 28200
čiarový kód: 32106534
krajina pôvodu: Česká republika
výrobca: Denato, Husova 406, 334 01 Přeštice, Česká republika
výrobok ponúkaný cez internet: nezistené
popis:15 ml, gél lak na nechty v čiernej fľaške s čiernym plastovým uzáverom, viď obrázok
Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO).
3. oznámenie č. SR/03868/25
Výrobok bol zistený v Slovenskej republike.
názov: VENALISA GEL POLISH, SOAK-OFF UV&LED 722 – UV/LED gél lak
značka: Venalisa
typ výrobku/číslo výrobku: Gel Polish SOAK-OFF 722
výrobné dávky: FI9007
čiarový kód: 6974684561031
krajina pôvodu: Čínska ľudová republika
výrobca: Guangzhou Licheng Cosmetics Co. LTD, Meidong Industrial Park 18, Huadu District, Guangzhou, Čínska ľudová republika
výrobok ponúkaný cez internet: nezistené
popis: 7,5 ml, UV/LED gél lak na nechty v červenej fľaške s bielym uzáverom, viď obrázok
Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (TPO).
4. oznámenie č. SR/03872/25
Výrobok bol zistený v Slovenskej republike.
názov: Crystal Fix; Holo Finish; Finish; Finish Cover Pink; EGG TOP BLACK – UV/LED gél laky
značka: RUSCONA
typy výrobkov/čísla výrobkov:
- Crystal Fix UV/LED GEL (12 ml)
- Holo Finish UV/LED GEL (12 ml)
- Finish UV/LED GEL (12 ml)
- Finish Cover Pink UV/LED GEL (12 ml)
- EGG TOP BLACK UV/LED GEL (12 ml)
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: neuvedené
zodpovedná osoba: RUSCONA s.r.o., Železničná 461/10, 987 01 Poltár, Slovenská republika
výrobok ponúkaný cez internet: nezistené
popis: 12 ml, rozličné UV/LED laky vo forme gélu v sklenenej fľaške s ružovým uzáverom, viď obrázky
Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), ktorej použitie v kozmetických výrobkoch je od septembra 2025 zakázané. Výrobky s touto zložkou nie sú v súlade s európskymi nariadeniami.