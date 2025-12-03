Obľúbená drogéria sťahuje z predaja výrobok na FOTO: Okamžite ho vráťte, našli v ňom PLESNE!

BRATISLAVA - Obľúbená dm drogéria sťahuje z predaja psiu maškrtu. Dôvodom je možný výskyt plesne vo výrobku. Zákazníkov žiada, aby produkt vrátili ho do predajne.
Dm drogéria informovala na svojom webe, že bol z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľa stiahnutý z predaja výrobok distribútora GROSSBYT, s.r.o. s názvom "DOG SNAQ bravčové ucho sušené, 240 g". Problematické sú šarže L000020251024, s minimálnou dobou trvanlivosti do 06. 11. 2026 a L000020251106, s minimálnou dobou trvanlivosti do 24. 10. 2026
"Tovar bol stiahnutý preventívnych dôvodov vzhľadom na možný výskyt plesne," približuje spoločnosť a prosí zákazníkov, aby predmetný výrobok nepoužívali a priniesli ho do ktorejkoľvek dm predajne. Deklaruje, že na pobočkách poskytnú zamestnanci ďalšie informácie ohľadne postupu pri jeho vrátení.
"Kvalita a bezpečnosť výrobkov sú našou najvyššou prioritou, a preto sa v mene dodávateľa úprimne ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu a komplikácie," konštatuje na záver a pripomína, že zákazníci ich môžu kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo na bezplatnej dm zákazníckej linke na čísle 0800 111 881 každý pracovný deň v čase od 8:00 h do 16:00 h.