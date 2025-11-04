Hamas ohlásil odovzdanie tela ďalšieho mŕtveho rukojemníka z Pásma Gazy

Na snímke telá neidentifikovaných Palestínčanov, ktoré vrátil Izrael do Pásma Gazy. (Zdroj: TASR/AP/Jehad Alshrafi)
GAZA - Ozbrojené krídlo Hamasu oznámilo, že v utorok odovzdá pozostatky ďalšieho rukojemníka, ako to vyžaduje dohoda o prímerí s Izraelom v Gaze sprostredkovaná USA. Informuje o tom agentúra AFP.
Brigády Izzadína al-Kassáma „odovzdajú telo jedného z väzňov okupácie, ktoré bolo nájdené v štvrti Šudžajja východne od mesta Gaza o 20.00 h gazského času (19.00 h SEČ),“ uviedla skupina na svojom telegramovom kanáli.
Z 28 tiel zosnulých rukojemníkov, ktorých sa Hamas v rámci dohody zaviazal odovzdať Izraelu, doteraz vrátil 20. Z nich 18 bolo Izraelčanov, jeden z Thajska a jeden z Nepálu.