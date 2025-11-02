Nedeľa2. november 2025, dnes je Pamiatka zosnulých,

Izrael hrozí zintenzívnením útokov proti Hizballáhu na juhu Libanonu

TEL AVIV - Izrael v nedeľu varoval, že jeho armáda zintenzívni útoky proti militantnému hnutiu Hizballáh na juhu Libanonu, a tamojšiu vládu obvinil, že otáľa s odzbrojením hnutia, ku ktorému sa zaviazala v rámci vlaňajšej dohody o prímerí sprostredkovanej USA. Informuje o tom agentúra AFP.

Libanon uzavrel prímerie s Izraelom v novembri 2024 po konflikte, ktorý vypukol v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy. Napriek tomu si armáda židovského štátu naďalej ponecháva svoje jednotky v piatich oblastiach na juhu Libanonu a sporadicky podniká proti susednej krajine nálety, ktorých deklarovaným terčom sú pozície Hizballáhu. Spojené štáty od minulého roka intenzívne tlačia na libanonské úrady, aby odzbrojili Hizballáh, čo však hnutie a jeho spojenci odmietajú. Iránom podporovanú militantnú skupinu izraelské operácie výrazne oslabili, naďalej však disponuje zbraňami a je finančne odolná.

„Hizballáh sa zahráva s ohňom a libanonský prezident otáľa,“ uviedol vo svojom vyhlásení izraelský minister obrany Jisrael Kac. Bejrút podľa neho musí splniť svoj záväzok odzbrojiť Hizballáh a vyhnať ho z južného Libanonu. „Budeme pokračovať v maximálne tvrdých opatreniach a ešte ich zintenzívnime – nedovolíme, aby boli obyvatelia severného Izraela vystavení akejkoľvek hrozbe,“ dodal Kac. AFP pripomína, že v dôsledku cezhraničného ostreľovania boli Izraelčania žijúci v blízkosti hranice s Libanonom nútení evakuovať sa na niekoľko mesiacov.

Hizballáh sa verejne zaviazal k prímeriu

Hizballáh sa podľa agentúry Reuters verejne zaviazal k prímeriu, nebránil sa zabaveniu skladov zbraní na juhu Libanonu a od novembrovej dohody na Izrael nezaútočil. Trvá však na tom, že odzbrojenie, ako sa uvádza v dohode, sa vzťahuje len na juh, a naznačil, že ak libanonský štát podnikne kroky proti nemu, môže dôjsť ku konfliktu.

Izraelská armáda napriek prímeriu neprestala s vzdušnými útokmi v Libanone. V uplynulých dňoch ich dokonca zintenzívnila - naposledy v sobotu sa obeťou izraelského úderu stali štyria ľudia. Izraelská armáda tvrdila, že všetci boli členmi Hizballáhu, pričom jeden z nich sa podľa nej podieľal na prevoze zbraní a na snahe obnoviť infraštruktúru hnutia na juhu Libanonu.

