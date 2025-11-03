Pondelok3. november 2025, meniny má Hubert, zajtra Karol

Izrael útočil na juhu Libanonu: Ministerstvo zdravotníctva hlási dvoch mŕtvych

Libanonskí vojaci strážia miesto, kde sa predávali ťažké stroje a kde bolo pri izraelských náletoch zničených veľké množstvo vozidiel.
Libanonskí vojaci strážia miesto, kde sa predávali ťažké stroje a kde bolo pri izraelských náletoch zničených veľké množstvo vozidiel. (Zdroj: SITA/AP/Mohammed Zaatari)
TASR

BEJRÚT - Izraelské nálety na juhu Libanonu si v pondelok vyžiadali dvoch mŕtvych a niekoľko zranených, uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Informuje o tom agentúra AFP.

Dron zaútočil v meste Doueir

Libanonská štátna tlačová agentúra NNA tvrdí, že na auto v meste Doueir zaútočil dron a spôsobil požiar. V tomto meste podľa rezortu zdravotníctva zahynula jedna osoba a ďalších sedem utrpelo zranenia. Na mieste útoku bol fotograf AFP, podľa ktorého hasiči oheň uhasili. Požiar podľa neho poškodil približne päť ďalších vozidiel a úder poškodil aj okolité budovy. NNA informuje, že škody zaznamenali aj na budove miestneho nákupného centra.

Izrael napriek dohode o prímerí s Hizballáhom z novembra 2024 takmer denne útočí na Libanon. Izraelský minister obrany Jisrael Kac v nedeľu pohrozil, že armáda zintenzívni svoje útoky voči Hizballáhu, ktorý sa podľa jeho slov „zahráva s ohňom a prezident Libanonu otáľa“.

Hizballáh oslabený vojnou a Sýriou

Hizballáh výrazne oslabila vojna s Izraelom a zmena režimu v susednej Sýrii. Nátlak na Libanon vyvíjajú aj Spojené štáty, aby odzbrojil túto skupinu.

Libanonský prezident Džúzíf Awn v piatok obvinil Izrael, že na jeho ponuku o rokovaní reagoval zintenzívnením leteckých útokov. Z údajov libanonského ministerstva zdravotníctva vyplýva, že izraelské útoky si v októbri vyžiadali najmenej 25 mŕtvych. Hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Jeremy Laurence minulý týždeň v utorok uviedol, že izraelské sily zabili od začiatku prímeria v Libanone 111 civilistov.

