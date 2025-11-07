Dvojročné dieťa je po útoku na Spiši stále hospitalizované: Previezli ho vo vážnom stave

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
KOŠICE - Dvojročné dieťa je po štvrtkovom (6. 11.) útoku na Spiši naďalej hospitalizované v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach. Jej hovorkyňa Zuzana Baníková potvrdila, že pacienta k nim previezli vo vážnom stave.
„Dieťa je aj naďalej v starostlivosti nášho tímu anestéziológov. Z dôvodu ochrany osobných údajov a bez súhlasu zákonných zástupcov sa nemôžeme bližšie vyjadrovať k zdravotnému stavu pacienta,“ uviedla Baníková. K útoku ostrým predmetom došlo vo štvrtok dopoludnia v Spišskej Novej Vsi. Páchateľ podľa polície z miesta činu ušiel. Polícia bližšie informácie o jeho zadržaní nateraz nezverejnila.