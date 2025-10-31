Afganistan a Pakistan obnovia budúci týždeň mierové rokovania v Istanbule

ISTANBUL - Afganistan a Pakistan obnovia mierové rozhovory 6. novembra v Istanbule. Dovtedy budú dodržiavať prímerie, oznámilo vo štvrtok turecké ministerstvo zahraničných vecí. Informuje o tom agentúra AFP.
„Všetky strany súhlasili s pokračovaním prímeria. Spôsoby jeho realizácie budú prerokované a schválené na stretnutí na vysokej úrovni v Istanbule 6. novembra 2025,“ uviedlo turecké ministerstvo vo vyhlásení. O možnom obnovení týchto rokovaní už vo štvrtok s odvolaním na viaceré zdroje oboznámené so situáciou informovali agentúry AFP a Reuters.
Turecko je spoločne s Katarom sprostredkovateľom medzi Afganistanom a Pakistanom, ktoré tento mesiac viedli cezhraničné boje. Tie si vyžiadali desiatky obetí z radov vojakov, civilistov i militantov, pričom išlo o najhoršie násilie od prevzatia moci Talibanom v Kábule v roku 2021. Napätie medzi týmito dvoma susednými štátmi eskalovalo po dvoch explóziách v Kábule v prvej polovici októbra a ďalších výbuchoch mimo hlavného mesta. Afganskí predstavitelia z výbuchov obvinili Pakistan, ktorý obvinenia odmietol.
Pakistan a Afganistan sa 19. októbra v katarskej Dauhe dohodli na prímerí. Počas druhého, štvordňového kola rokovaní v Istanbule sa im už nepodarilo dosiahnuť dohodu, uviedol v noci na stredu pakistanský minister informácií Attaulláh Tarar. Pakistanský minister obrany Chavádž Ásif minulý týždeň upozornil, že zlyhanie mierových rokovaní by mohlo viesť k „otvorenej vojne“.