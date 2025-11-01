Vo Francúzsku zatkli Afganca podozrivého z väzieb na hnutie Islamský štát

PARÍŽ - Francúzske úrady zatkli 20-ročného Afganca, ktorého podozrievajú z väzieb na stredoázijskú odnož takzvaného Islamského štátu (IS). Muža zatkli 26. októbra v Lyone a následne vzali do väzby. S odvolaním sa na oznámenie Národnej protiteroristickej prokuratúry (PNAT) to dnes uviedla agentúra AFP. Muža obvinili z propagácie a financovania terorizmu.
Podozrivý podporoval IS
"Je stúpencom džihádistickej ideológie a je podozrivý z kontaktov na Islamský štát-chorásán," uviedla PNAT. Muž podľa nej prekladal a šíril propagandu tejto organizácie a tiež odosielal finančné zdroje.
Muž, ktorý pricestoval do Francúzska pred niekoľkými rokmi, podľa denníka Le Parisien čelí obvineniu zo zdieľania džihádistickej propagandy na platformách Snapchat a TikTok a z odosielania peňazí do zahraničia, "pravdepodobne Islamskému štátu-Chorásán".
Islamský štát-Chorásán pôsobí v Afganistane, Pakistane a v postsovietskych krajinách Strednej Ázie. V septembri 2024 vykonal dva útoky v Afganistane, pri ktorých bolo zabitých asi 20 ľudí, v marci toho istého roku pri útoku na koncertnú sieň v Moskve zabili jeho príslušníci 145 ľudí.