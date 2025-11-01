Pakistan kvôli utečencom čiastočne otvoril hraničný priechod a Afganistanom

ISLAMABÁD - Pakistan dnes čiastočne znovuotvoril hraničný priechod Tórcham s Afganistanom, aby umožnil návrat tisícom afganských utečencov späť do vlasti. S odvolaním sa na pakistanské úrady o tom informuje agentúra AP. Ďalšie obmedzenia v prevádzke prechodu, vrátane pohybu tovaru, zostávajú v platnosti. Pakistan uzavrel všetky hraničné priechody do Afganistanu 12. októbra v reakcii na boje medzi oboma krajinami, ktoré si vyžiadali desiatky mŕtvych.
Tisícky utečencov a kolóny kamiónov
Uzavreté priechody spôsobili, že sa na hraniciach hromadili nielen stovky nákladných vozidiel s tovarom, ale aj tisícky afganských utečencov. Pakistan pritom v roku 2023 začal kampaň, ktorej cieľom je deportovať v krajine nelegálne žijúcich afganských migrantov. Doteraz bol repatriovaný viac ako milión osôb.
Afganské vládnuce hnutie Taliban obvinilo Pakistan, že 9. októbra narušil afganský vzdušný priestor, zaútočil na Kábul a bombardoval trh na východe krajiny. Islamábád tvrdil, že cielil na vodcu ozbrojencov napojených na Taliban. Ten v odvete začal ofenzívu na hranici. Prímerie schválené pred necelými dvoma týždňami v Katare boje ukončilo, no neskôr boli opäť hlásené lokálne strety. Afganistan a Pakistan však vo štvrtok oznámili, že budú aj naďalej dodržiavať prímerie.
Spory o podporu militantov
Afganské úrady podľa Islamabádu poskytujú útočisko členom zakázanej pakistanskej militantnej organizácie Tehríke Taliban Pakistan (TTP), ktorá má úzke väzby na afganský Taliban. Pakistan tejto skupine pripisuje zodpovednosť za útoky na svojom území. Kábul takéto obvinenia odmieta a naopak viní Islamabad, že podporuje teroristické skupiny, najmä odnož takzvaného Islamského štátu (IS).