Víťaz volieb v Holandsku je stále neistý, D66 vedie pred PVV asi o 15-tisíc hlasov

AMSTERDAM - Víťaz holandských predčasných parlamentných volieb zostáva aj vo štvrtok večer neistý. Súboj o prvenstvo zvádza protiimigračná Strana za slobodu (PVV) Geerta Wildersa a sociálnoliberálna strana D66, ktorá podľa najaktuálnejších údajov vedie o približne 15.000 hlasov.
Takmer úplné sčítanie hlasov (99,7 percenta) ukázalo, že D66 aj PVV získali v stredajších voľbách po prepočte zhodne po 26 kresiel v 150-člennej dolnej komore parlamentu. Na treťom mieste je podľa odhadov Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD) s 22 mandátmi, nasledovaná blokom Zelenej ľavice (Groen Links) a Stranou práce (PvdA) s 20 kreslami. Kresťanskodemokratická výzva (CDA) by získala 18 mandátov a ďalších desať strán od jedného do deväť mandátov. Žiadne voľby v Holandsku dosiaľ neskončili remízou prvých dvoch. Pre D66 však beztak ide o vôbec najlepší doterajší výsledok, ako poznamenal jej predseda Rob Jetten.
Exit polly ešte v stredu večer predpovedali víťazstvo D66 s náskokom dvoch kresiel pred PVV. Pre 62-ročného Wildersa priebežné výsledky znamenajú neúspech v porovnaní s voľbami v roku 2023, keď jeho strana získala 37 mandátov. Tridsaťosemročný Jetten je považovaný za hlavného kandidáta na zostavenie novej vládnej koalície. Zverejnenie konečných výsledkov zdržalo pomalé sčítavanie hlasov v niektorých oblastiach a menší požiar na radnici vo Venray. Víťazná strana podľa zaužívaných zvyklostí menuje tzv. skauta, ktorý má za úlohu preskúmať možné koaličné kombinácie. Tento krok sa mal pôvodne uskutočniť v piatok. Stretnutie lídrov všetkých strán však pre neistý výsledok volieb odložili na budúci utorok.
Voľby vyvolal odchod PVV z koaličnej vlády
V utorok budú známe aj výsledky hlasovania zo zahraničia, v ktorom naposledy zvíťazila aliancia Groen Links a PvdA, zatiaľ čo strana D66 porazila PVV. Tentokrát by hlasy emigrantov mohli D66 podľa odhadov RTL Nieuws pomôcť k tomu, aby mala napokon v parlamente 27 kresiel, a to na úkor socialistov (SP). Podľa agentúry AP sa očakáva, že napínavý záver volebného súboja povedie k oneskoreniu začatia procesu formovania nového kabinetu. Holandsko je známe tým, že tento proces beztak trvá niekoľko mesiacov. Končiaci predseda vlády Dick Schoof preto zažartoval, že by bolo „neholandské“, ak by sa tak stalo ešte pred Vianocami.
Predčasné parlamentné voľby v Holandsku vyvolal začiatkom júna odchod PVV z koaličnej vlády pre spor o migračnú politiku. Kabinet zložený zo štyroch strán bol charakterizovaný ako najpravicovejší v dejinách Holandska, poznamenala agentúra DPA. Práve tento krok PVV podľa odborníkov zrejme zmaril jej šance na návrat do budúcej vlády. Mainstreamové strany vrátane D66 totiž Wildersovu stranu za nespoľahlivého partnera. V dôsledku toho je podľa politológa Henka van der Kolka „úplne irelevantné“, ktorá strana nakoniec získa najväčší počet mandátov v parlamente, povedal pre agentúru AP.