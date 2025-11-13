SaS tvrdí, že návrh Hlasu oslabí oznamovanie protispoločenskej činnosti

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS kritizuje návrh novely zákona o ochrane oznamovateľov z dielne koaličného Hlasu-SD. Myslí si, že oslabí oznamovanie protispoločenskej činnosti. Poukázala pri tom na návrh, podľa ktorého by oznamovateľ mal získať ochranu len vtedy, ak sa oznámenie týka priamo zamestnávateľa. Vyplýva to z vyjadrenia poslanca Národnej rady (NR) SR Ondreja Dostála (SaS) na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Ochrana sa má zúžiť iba na prípady, keď je podozrivý zamestnávateľ, čiže nie, keď je podozrivý dodávateľ, obchodný partner, spriaznená osoba zamestnávateľa, ale iba zamestnávateľ. Čiže, ak tento zákon prejde, ochrana bude poskytnutá menšiemu, užšiemu okruhu oznamovateľov a bude to mať za následok, že budú ľudia menej oznamovať,“ skonštatoval.
Dostál poukázal aj na ďalšie navrhované zmeny
Dostál poukázal aj na ďalšie navrhované zmeny, ktoré hovoria o tom, že zamestnávatelia by sa mohli odvolať proti udeleniu ochrany oznamovateľovi a každých šesť mesiacov žiadať o preskúmanie dôvodov ochrany. Obáva sa, že aj tie budú odradzovať od oznamovania protispoločenskej ochrany. Upozornil zároveň na to, že podobnú novelu už chcel presadiť minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Myslí si, že návrh nepochádza z hláv poslancov parlamentu za Hlas, ale písali ho na rezorte vnútra.
Poslanci za koaličný Hlas-SD predložili do NR SR novelu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Navrhli v nej okrem iného, aby oznamovateľ závažnej protispoločenskej činnosti mohol dostať ochranu vtedy, ak sa oznámenie týka priamo zamestnávateľa. Argumentovali, že v súčasnosti sa pri poskytovaní ochrany oznamovateľovi „značne“ obmedzujú práva zamestnávateľa.