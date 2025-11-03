Blok zelených a labouristov v Holandsku povedie Jesse Klaver

HAAG - Holandský ľavicový blok Zelenej ľavice (Groen Links) a Strany práce (PvdA) od pondelka vedie Jesse Klaver. V tejto funkcii nahradil bývalého podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa, ktorý odstúpil pre neúspech bloku v nedávnych parlamentných voľbách. Informovala o tom agentúra AFP.
Klaverovou prvou úlohou vo funkcii budú pravdepodobne koaličné rokovania s víťazom parlamentných volieb - predsedom sociálnoliberálnej strany D66 Robom Jettenom, ktorý chce vo vláde tím zahŕňajúci ľavicu aj pravicu. Koalícia D66 s Ľudovou stranou za slobodu a demokraciu (VVD), GroenLinks-PvdA a Kresťanskodemokratickou výzvou (CDA) by mohla mať v 150-člennej dolnej komore parlamentu 86 poslancov.
Politik s inšpiráciou od Kennedyho
O 39-ročnom Klaverovi mnohí tvrdia, že sa nápadne podobá na bývalého kanadského premiéra Justina Trudeaua. On však ako svoju najväčšiu inšpiráciu v politike spomína amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, s ktorým má vďaka svojmu druhému menu - Feras - aj rovnaké iniciály JFK.
Klaver je veľkým kritikom politiky šéfa Strany za slobodu (PVV) Geerta Wildersa, ktorý sa zasadzuje za obmedzenie imigrácie. Samotný Klaver má po otcovi marocký pôvod, matka má holandsko-indonézske korene - označuje sa preto za „produkt imigrácie.“ Vychovávali ho však najmä starí rodičia. Vyrástol v sociálnom byte na predmestí mesta Roosendaal.
Timmermans po volebnej porážke odstupuje
Timmermans odstúpil z funkcie minulú stredu po neúspechu zoskupenia GroenLinks-PvdA v parlamentných voľbách, keď počet ich mandátov v parlamente klesol z 25 na 20. „Je jasné, že z nejakého dôvodu som nedokázal presvedčiť ľudí, aby nás volili,“ uviedol 64-ročný Timmermans a označil za správne odovzdať vedenie hnutia ďalšej generácii.
Klaver sa spája s mladšími voličmi. Je známy organizovaním veľkých zhromaždení a kreatívnym využívaním sociálnych médií, najmä počas pandémie choroby COVID-19. Klaver a Jetten, ktorý otvorene hovorí o svojej homosexuálnej orientácii, sa na sociálnych sieťach stali terčom narážok pre svoj údajný snúbenecký vzťah. Ľudia si pre túto dvojicu už vymysleli aj prezývku „Resse“ (Rob a Jesse).
Napäté rokovania o možnej centristickej koalícii
Podľa AFP nateraz nie je jasné, či bude GroenLinks-PvdA spolupracovať so stredopravicovými liberálmi z VVD – a naopak. Vedenie VVD totiž pred časom deklarovalo, že nechce byť súčasťou koalície s ľavicovou Stranou zelených, pričom najmä líderka VVD Dilan Yešilgözová mala s Timmermansom napäté vzťahy. Niektorí zasvätení teraz tvrdia, že jeho nahradenie Klaverom by mohlo uľahčiť vytvorenie centristickej koalície. Medzi týmito dvoma stranami však existujú veľké rozdiely v niekoľkých oblastiach vrátane hospodárskej politiky a migrácie.
AFP upozorňuje, že Klaver a Yešilgözová majú určite spoločnú aspoň jednu vec – obaja sú fanúšikmi futbalového klubu Ajax Amsterdam. Spravodajský web Politico informoval, že lídri všetkých 15 strán, ktoré budú v parlamente zastúpené, sa v utorok popoludní stretnú s predsedom parlamentu Martinom Bosmom, aby začali proces formovania koalície.