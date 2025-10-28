USA zaútočili na štyri údajné pašerácke plavidlá v Tichom oceáne, zabili 14 ľudí

WASHINGTON - Spojené štáty na pokyn prezidenta USA Donalda Trumpa v pondelok podnikli tri údery proti štyrom plavidlám vo východnej časti Tichého oceánu, ktoré podozrievali z prevážania drog. Pri útoku pripravili o život 14 ľudí, jedna osoba prežila, oznámil v utorok na sociálnej sieti X minister obrany Pete Hegseth.
Ako podotkla agentúra AP, prvýkrát sa stalo, že USA ohlásili hneď viacero zásahov v jeden deň v rámci vojenskej operácie, ktorú spustili začiatkom septembra. Odvtedy zaútočili na najmenej desať plavidiel v Karibiku a minulý týždeň aj v Tichom oceáne pri pobreží Južnej Ameriky. Počet obetí dovedna 13 známych úderov je teraz najmenej 57.
Údery na plavidlá v medzinárodných vodách
Najnovšie „kinetické údery“ boli podľa Hegsetha vykonané v medzinárodných vodách a ich terčom sa stali plavidlá prevádzkované bližšie nešpecifikovanými teroristickými organizáciami, ktoré pašovali drogy a ktoré boli známe americkým tajným službám. Vyžiadali si 14 mŕtvych. Pokiaľ ide o preživšiu osobu, zodpovednosť za koordináciu jej záchrany prevzali mexické úrady.
Deklarovaným cieľom Washingtonu je zabrániť vstupu drog na územie USA. Zatiaľ však nezverejnil dôkazy o tom, že by ktoréhokoľvek zasiahnuté plavidlo bolo skutočne použité na pašovanie narkotík.