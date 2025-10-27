Pondelok27. október 2025, meniny má Sabína, zajtra Dobromila

USA a Mexiko sa dohodli na predĺžení obchodných rokovaní o niekoľko týždňov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

MEXIKO - Mexiko sa vyhlo zvýšeniu dovozných ciel zo strany USA, ktoré mu hrozilo tento týždeň. Poukázala na to v pondelok mexická prezidenta Claudia Sheinbaumová. Povedala, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa dohodli na predĺžení rozhovorov o vzájomnom obchode o „niekoľko týždňov“. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP.

Trump koncom júla stanovil 90-dňovú lehotu na ďalšie rokovania s Mexikom a obchodných vzťahoch, počas ktorých Spojené štáty nezvýšia na niektoré mexické tovary dovozné clá na 30 %. Táto lehota vyprší koncom týždňa.

Sheinbaumová na tlačovej konferencii pre médiá uviedla, že v sobotu (25. 10.) telefonovala s Donaldom Trumpom a dohodli sa, že s cieľom doriešiť zvyšné obchodné bariéry „dajú rokovaniam ešte pár týždňov navyše“. Prezidentka dodala, že rokovania sa blížia ku koncu a zostáva vyriešiť posledné záležitosti. Zároveň uviedla, že s Trumpom bude „v najbližších týždňoch opätovne rokovať“. Mexiko patrí ku krajinám, pre ktoré sú americké clá obzvlášť problém. Krajina totiž viac než 80 % svojho exportu smeruje do USA.

Viac o téme: RokovaniaUSADonald TrumpMexikoClá
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Trump opäť nevyvrátil, že
Trump opäť nevyvrátil, že sa chce uchádzať o tretie funkčné obdobie
Zahraničné
Donald Trump
Bude Donald Trump kandidovať aj v roku 2028? Má v tom jasno
Zahraničné
Donald Trump
Trump podstúpil vyšetrenie magnetickou rezonanciou: Bolo to podľa jeho slov perfektné
Zahraničné
Donald Trump začal ázijské
Donald Trump začal ázijské turné: Odcestoval do Japonska
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Rola Ondreja Nepelu vo mne zarezonovala, na ľade som strávil desiatky hodín, uviedol herec Josef Trojan k filmu Nepela
Rola Ondreja Nepelu vo mne zarezonovala, na ľade som strávil desiatky hodín, uviedol herec Josef Trojan k filmu Nepela
Správy
Soňa Skoncová si prešla peklom, zasiahlo to aj 24-ročný vzťah s partnerom: Čo teraz ďalej?
Soňa Skoncová si prešla peklom, zasiahlo to aj 24-ročný vzťah s partnerom: Čo teraz ďalej?
Prominenti
Slovensko čaká veľká reforma samosprávy, uviedol Raši
Slovensko čaká veľká reforma samosprávy, uviedol Raši
Správy

Domáce správy

Prvá pomoc nie je
KVÍZ Situácie, ktoré pozná každý z nás: Viete však, ako v nich správne postupovať?
Domáce
Ilustračné foto
Horský priechod Čertovica uzavreli: Pre Donovaly platí obmedzenie
Domáce
TEST mliečnej čokolády s
TEST mliečnej čokolády s orieškami: Zistili sme, ktorý výrobok ukrýva najviac lieskovcov
hashtag.sk
Požiar garáže v Sučanoch spôsobil zlý stav kúrenia: Hasiči varujú pred rizikami
Požiar garáže v Sučanoch spôsobil zlý stav kúrenia: Hasiči varujú pred rizikami
Martin

Zahraničné

Talianska premiérka Giorgia Meloniová
Orbán rokoval v Ríme s Meloniovou o migrácii, Ukrajine a zbrojnom programe EÚ
Zahraničné
Ilustračné foto
V Nemecku sa šíri vtáčia chrípka: Utratili viac ako pol milióna kusov hydiny
Zahraničné
Ilustračné foto
Vedci VARUJÚ: Cesta za dokonalými vlasmi môže viesť na onkológiu! DESIVÉ riziká vlasových produktov
Zahraničné
V Británii sa začalo
Škandál v Británii: Začalo sa vyšetrovanie prepustenia sexuálneho delikventa
Zahraničné

Prominenti

Kráľ Karol opäť prepisuje
Kráľ Karol opäť prepisuje históriu: Podporil LGBT+ veteránov!
Zahraniční prominenti
Soňa Skoncová
Soňa Skoncová si prešla peklom, zasiahlo to aj 24-ročný vzťah s partnerom: Čo teraz ďalej?
Domáci prominenti
Jasmina Alagič si zasadla
Jasmina PRVÝKRÁT v Inkognite: Netušila, do čoho ide! KRST OHŇOM, hádači si ju riadne podali
Domáci prominenti
Televízny svet v SMÚTKU:
Televízny svet v SMÚTKU: Zomrel legendárny herec!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Skutočný horor na kolesách:
Skutočný horor na kolesách: Muž vykonával zväčšovanie penisu priamo na parkovisku! Vraj vedel, čo robí
Zaujímavosti
Surový vs. varený cesnak:
Surový vs. varený cesnak: Ktorý sa oplatí konzumovať?
vysetrenie.sk
DRÁMA v reštaurácii sa
DRÁMA v reštaurácii sa skončila naháňačkou! VIDEO Obsluha prenasledovala zákazníka, ktorý nezaplatil prepitné
Zaujímavosti
Spodná bielizeň s chlpmi
Známa hviezda spustila lavínu pohoršenia: Spodná bielizeň vyzerá až príliš realisticky! Ľudia nechápu, či ide o vtip
Zaujímavosti

Dobré správy

Prvá pomoc nie je
Situácie, ktoré pozná každý z nás: Vedeli by ste v nich správne zareagovať?
Domáce
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce

Ekonomika

Je to definitívne: Takto porastú dôchodky už od nového roka! (kalkulačka)
Je to definitívne: Takto porastú dôchodky už od nového roka! (kalkulačka)
Pri Bratislave opravujú cestu unikátnou technológiou: Neuveríte, po čom budete jazdiť! (foto)
Pri Bratislave opravujú cestu unikátnou technológiou: Neuveríte, po čom budete jazdiť! (foto)
Je toto koniec najobávanejšej obchodnej vojny? USA a Čína sú blízko ku kľúčovej dohode, trhy prepisujú rekordy!
Je toto koniec najobávanejšej obchodnej vojny? USA a Čína sú blízko ku kľúčovej dohode, trhy prepisujú rekordy!
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším kolapsom v histórii: Toto vás podľa neho zachráni!
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším kolapsom v histórii: Toto vás podľa neho zachráni!

Šport

VIDEO Škandál na trati F1, ktorý nemá obdobu: Vedenie súťaže vyšetruje incident s maršalmi
VIDEO Škandál na trati F1, ktorý nemá obdobu: Vedenie súťaže vyšetruje incident s maršalmi
Formula 1
Akoby nestačili Lobotka a Lukaku: Veľká strata pre Neapol, letná megaposila vynechá dlhý čas
Akoby nestačili Lobotka a Lukaku: Veľká strata pre Neapol, letná megaposila vynechá dlhý čas
Serie A
Smutná správa pre slovenský tenis: Slováci nepostúpili do hlavnej súťaže v Bratislave
Smutná správa pre slovenský tenis: Slováci nepostúpili do hlavnej súťaže v Bratislave
Tenis
VIDEO Záver El Clásica poznačila hromadná potýčka: Carvajal a Yamal rozpútali obrovské vášne
VIDEO Záver El Clásica poznačila hromadná potýčka: Carvajal a Yamal rozpútali obrovské vášne
La Liga

Auto-moto

Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Zaujímavosti
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Ekonomika
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Novinky
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Doprava

Kariéra a motivácia

Ste tehotná a neviete, kedy to oznámiť zamestnávateľovi? Takéto sú vaše práva a povinnosti!
Ste tehotná a neviete, kedy to oznámiť zamestnávateľovi? Takéto sú vaše práva a povinnosti!
Poradňa
Mentori a ich sila: Prečo hľadať sprievodcu vo vašej kariére
Mentori a ich sila: Prečo hľadať sprievodcu vo vašej kariére
Kariérny rast
Zarobte si do Vianoc navyše: 7 spôsobov, ako zvýšiť svoj príjem ešte tento mesiac
Zarobte si do Vianoc navyše: 7 spôsobov, ako zvýšiť svoj príjem ešte tento mesiac
Rady, tipy a triky
Prichádza nenápadne, ale dokáže spôsobiť poriadny chaos. Ako jesenná únava vplýva na náš výkon?
Prichádza nenápadne, ale dokáže spôsobiť poriadny chaos. Ako jesenná únava vplýva na náš výkon?
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Čo dať do slaného závinu: TOP kombinácie, ktoré chutia každému
Čo dať do slaného závinu: TOP kombinácie, ktoré chutia každému
Rady a tipy
Ako dochutiť červenú kapustu: 5 ingrediencií, ktoré nesmú chýbať
Ako dochutiť červenú kapustu: 5 ingrediencií, ktoré nesmú chýbať
Rady a tipy

Technológie

Už vieme, čo zdecimovalo Napoleonovu armádu počas ústupu z Ruska. Vedcom sa po dvoch storočiach podarilo vyriešiť obrovskú záhadu
Už vieme, čo zdecimovalo Napoleonovu armádu počas ústupu z Ruska. Vedcom sa po dvoch storočiach podarilo vyriešiť obrovskú záhadu
Veda a výskum
Anduril vložil mozog do prilby vojaka. Nová AI v prilbe môže rozhodovať o živote a smrti
Anduril vložil mozog do prilby vojaka. Nová AI v prilbe môže rozhodovať o živote a smrti
Armádne technológie
Na každý náraz reaguje inak: Prelomový materiál môže kompletne zmeniť automobilovú dopravu
Na každý náraz reaguje inak: Prelomový materiál môže kompletne zmeniť automobilovú dopravu
Technológie
Apple vyhlásil vojnu Európskej únii. Tvrdí, že nový zákon ohrozuje bezpečnosť miliónov používateľov telefónov
Apple vyhlásil vojnu Európskej únii. Tvrdí, že nový zákon ohrozuje bezpečnosť miliónov používateľov telefónov
Apple

Bývanie

Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha

Pre kutilov

Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Recepty
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Záhrada
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Recepty
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako flirtujú jednotlivé znamenia: Od hanblivej Panny po odvážnych Levov
Partnerské vzťahy
Ako flirtujú jednotlivé znamenia: Od hanblivej Panny po odvážnych Levov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Zahraničné
Vedci VARUJÚ: Cesta za dokonalými vlasmi môže viesť na onkológiu! DESIVÉ riziká vlasových produktov
VAROVANIE vedcov a známych
Zahraničné
VAROVANIE vedcov a známych osobností: SPOMAĽTE vývoj AI, hrozí nám strata slobody a vyhynutie!
Hackeri v ČR používajú
Zahraničné
POZOR! Internetom sa šíri nový PODVOD: Hrozí vám zatykač! Obeťami sú aj Slováci
Alkohol, drogy a jazda
Zahraničné
Alkohol, drogy a jazda na červenú: VIDEO Mladý vodič v sekunde pripravil o život policajta s rodinou

Ďalšie zo Zoznamu