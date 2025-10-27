Pondelok27. október 2025, meniny má Sabína, zajtra Dobromila

USA očakávajú, že Maďarsko aj Slovensko pripravia plán odstavenia ruskej ropy

BUDAPEŠŤ - Spojené štáty očakávajú, že krajiny, ktoré nakupujú ruskú ropu a plyn, vrátane Maďarska, Slovenska či Turecka, vypracujú a implementujú plán pre postupné postupne odstrihnutie sa od ruských dodávok energie. Povedal to veľvyslanec Spojených štátov pri NATO Matt Whitaker v rozhovore pre televíziu Fox News. Podľa spravodajca v Budapešti na to v pondelok upozornil server hvg.hu.

Whitaker podotkol, že na rozdiel od okolitých krajín Maďarsko „nevypracovalo žiadne plány, ani nepodniklo žiadne aktívne kroky v tomto smere“. Poznamenal tiež, že USA budú naďalej spolupracovať s dotknutými krajinami a ich susedmi, ako je Chorvátsko, ktoré im môže v tomto procese pomôcť. Prezident Donald Trump má podľa jeho slov všetky tromfy a Rusko vyzerá byť slabé. „Mali by zastaviť vojnu, zabíjanie, nezískavajú územia, prehrávajú každý týždeň na bojisku proti Ukrajine,“ podčiarkol Whitaker.

Spojené štáty uvalili sankcie

Server pripomína, že Spojené štáty minulú stredu uvalili sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti, Rosnefť a Lukoil. Minister financií USA Scott Bessent uviedol, že sankcie sú potrebné, pretože Moskva nie je odhodlaná k mierovému procesu, a vyzval Rusko, aby „zastavilo zabíjanie“, a na okamžité prímerie.

