Kalifornský guvernér Newsom zvažuje kandidatúru na prezidenta USA: Trumpa označil za invázny druh

SAN JOSÉ - Kalifornský guvernér Gavin Newsom potvrdil, že zvažuje kandidatúru v najbližších voľbách prezidenta USA, informovala v pondelok agentúra DPA.
Na otázku televízie CBS, či rozmýšľa o kandidatúre v prezidentských voľbách v roku 2028, 58-ročný Newsom priznal, že to zvažuje a že by klamal, keby tvrdil opak. Vo vyjadrení zo štvrtka odvysielanom v nedeľu demokratický guvernér Newsom označil republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa za „invázny druh“ pre Spojené štáty a svet a dodal: „Je to demolačná guľa.“
Newsom sa proti Trumpovi vymedzuje už celé mesiace
Newsom sa proti Trumpovi vymedzuje už celé mesiace prostredníctvom podávania žalôb, predkladania návrhov zákonov, ako aj parodovaním prezidentovho štýlu na sociálnych sieťach. Ako je známe, kalifornský guvernér sa obrátil na súd, aby získal späť kontrolu nad Národnou gardou štátu Kalifornia, prijal balík legislatívnych opatrení „ako reakciu proti federálnemu zasahovaniu“ a vedie kampaň za úpravu hraníc jednotlivých volebných okrskov s cieľom zvrátiť podobné snahy republikánov v iných častiach USA.
Newsomov tím okrem toho napodobňuje Trumpov štýl na sociálnych sieťach: používa obrázky generované umelou inteligenciou, píše veľkými písmenami a používa záverečnú frázu: „ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ, KTORÚ STE VENOVALI TEJTO ZÁLEŽITOSTI.“ Nasledujúce prezidentské voľby v USA sú naplánované na rok 2028. Trump (79) svoju vlastnú kandidatúru úplne nevylúčil: on a ľudia z jeho okolia často naznačujú možnosť tretieho funkčného obdobia. Podľa 22. dodatku k Ústave USA však nikto nemôže byť zvolený za prezidenta viac ako dvakrát.