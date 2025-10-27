Koná sa summit ASEAN: Zišli sa šéfovia diplomacií USA a Indie

KUALA LUMPUR - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa v pondelok v Kuala Lumpure stretol so svojím indickým rezortným kolegom Subrahmanjámom Džajšankarom. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá podotkla, že toto rokovanie bolo prvým kontaktom na najvyššej úrovni, odkedy Spojené štáty minulý týždeň uvalili sankcie na ruské ropné spoločnosti, ktoré sú kľúčovým dodávateľom ropy do Indie.
Detaily rokovania nie sú známe, ale šéf indickej diplomacie zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu, ako si s Rubiom podáva ruku. Snímku doplnil popisom, že „ocenil diskusiu o našich bilaterálnych vzťahoch, ako aj o regionálnych a globálnych otázkach“.
Stretnutie ministrov sa konalo na okraji summitu
Stretnutie ministrov sa konalo na okraji summitu Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Malajzii, na ktorom sa americký prezident Donald Trump zúčastnil osobne. Indický premiér Naréndra Módí sa účastníkom summitu prihovoril prostredníctvom videohovoru. Vzťahy medzi Washingtonom a Naí Dillí sa v auguste prudko zhoršili po tom, čo Trump zvýšil clá na 50 percent, pričom americkí predstavitelia obvinili Indiu z podnecovania vojny, ktorú Rusko vedie na Ukrajine, a to práve nákupom ropy za zvýhodnené ceny od Moskvy. Trump, ktorý minulý týždeň telefonicky hovoril s Módím, vyhlásil, že indický líder súhlasil so znížením objemov dovozu ruskej ropy do Indie. Samotné Naí Dillí sa k tomuto Trumpovmu vyhláseniu nevyjadrilo.