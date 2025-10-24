USA vysielajú lietadlovú loď USS Gerald R. Ford do Latinskej Ameriky na boj proti kartelom

WASHINGTON - Spojené štáty nasadzujú lietadlovú loď USS Gerald R. Ford a ďalšie vojnové lode do Latinskej Ameriky s cieľom bojovať proti organizáciám obchodujúcim s drogami. V piatok to oznámilo americké ministerstvo obrany, píšu o tom agentúry AFP a Reuters.
Nasadenie lietadlovej lode USS Gerald R. Ford je „v súlade s pokynom prezidenta (Donalda Trumpa) rozložiť nadnárodné zločinecké organizácie a bojovať proti narkoterorizmu v záujme obrany vlasti“, uviedol hovorca Pentagónu Sean Parnell na platforme X. „Posilnená prítomnosť amerických síl v oblasti pôsobnosti Južného veliteľstva USA posilní schopnosť krajiny odhaľovať, monitorovať a narúšať nelegálne subjekty a činnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prosperitu Spojených štátov a našu bezpečnosť na západnej pologuli,“ dodal Parnell.
Hovorca amerického ministerstva obrany nešpecifikoval, kedy sa lietadlová loď do Latinskej Ameriky presunie. Podľa agentúr tento krok drasticky zvýši americkú vojenskú prítomnosť v regióne. Spojené štáty už od začiatku septembra podnikajú vojenské operácie proti plavidlám údajne pašujúcim drogy, no doteraz nezverejnili dôkazy, ktoré by ich tvrdenia o zapojení týchto lodí do obchodu s drogami potvrdzovali.
Podľa AFP doposiaľ Washington vykonal najmenej 10 útokov v Karibiku a Tichom oceáne, pri ktorých zomrelo minimálne 43 ľudí. Deklarovaným cieľom je zabrániť vstupu drog na územie USA. Incidenty negatívne ovplyvnili vzťahy Spojených štátov s niekoľkými latinskoamerickými štátmi, predovšetkým s Venezuelou.