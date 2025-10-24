Incident len pár dní pred návštevou Trumpa: Pri ambasáde USA v Tokiu zatkli muža s nožom

TOKIO - Neďaleko amerického veľvyslanectva v Tokiu zatkli muža ozbrojeného nožom, ktorý zranil policajta. Bezprostredne nie je jasné, či čin súvisí s nadchádzajúcou návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom v piatok stanica TBS, na ktorú sa odvolala agentúra Reuters.
Ozbrojený muž podľa zdrojov japonskej televízie zranil príslušníka poriadkovej polície. Rozsah jeho zranení nie je známy, rovnako ani motív útoku, ktorý je predmetom vyšetrovania.
K incidentu došlo len niekoľko dní pred plánovanou návštevou Trumpa, ktorý sa v rámci svojej pracovnej cesty po Ázii zastaví v Tokiu od 27. do 29. októbra. Prezident USA sa v Japonsku stretne s cisárom Naruhitom a novozvolenou premiérkou Sanae Takaičiovou. Pre posilnenie bezpečnosti tokijská polícia zmobilizovala až 18.000 ďalších príslušníkov.