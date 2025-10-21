Francúzsky exprezident nastúpil do basy: ŤAŽKÝ POHĽAD na utrápenú Carlu Bruni!

PARÍŽ - Bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho eskortovali v utorok na výkon trestu do väznice La Santé v Paríži, kde si odpyká svoj päťročný trest odňatia slobody za zločinecké sprisahanie v kauze financovania svojej predvolebnej kampane z roku 2007, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP. Sprevádzala ho utrápená modelka a speváčka Carla Bruni.
Francúzsky pravicový líder, ktorý bol prezidentom v rokoch 2007 až 2012, sa tak stal vôbec prvou bývalou hlavou členského štátu EÚ, ktorá si odpyká trest odňatia slobody za mrežami. „Do väzenia posielajú nevinného človeka,“ povedal po ceste do väznice, na ktorej ho sprevádzala jeho manželka, speváčka Carla Bruniová, ktorá ťažko skrývala smútok.
Bývalý francúzsky prezident bol 25. septembra odsúdený na päť rokov väzenia - z toho tri s podmienečným odkladom - za zločinecké sprisahanie v kauze financovania svojej predvolebnej kampane z roku 2007. Podľa súdneho verdiktu sa Sarkozy dopustil sprisahania, keď dovolil svojim blízkym spolupracovníkom nadviazať kontakt s osobami v Líbyi s cieľom získať peniaze na volebnú kampaň.
Súd Sarkozyho oslobodil od ostatných bodov obžaloby - teda obvinení z pasívnej korupcie, nelegálneho financovania kampane a obohacovania sa prostredníctvom sprenevery verejných prostriedkov - ale napriek tomu vydal príkaz na jeho nástup na výkon trestu, ktorý však bol odložený o štyri mesiace. Po Sarkozyho nástupe do väzenia sa očakáva zrýchlenie súdneho konania v odvolacom procese, pravdepodobne už v prvom polroku 2026. Sarkozy bude môcť požiadať aj o podmienečné prepustenie.
Bývalý prezident bol umiestnený do väznice La Santé v hlavnom meste Paríž, kde sa nachádza oddelenie prezývané aj VIP - s individuálnymi celami vybavenými sprchami a varnými doskami. Pravdepodobne bude umiestnený do cely s rozlohou deväť štvorcových metrov, kde bude sám, povedali zamestnanci väznice pre agentúru AFP. Takéto opatrenie má zabrániť kontaktu s ostatnými väzňami a zároveň tomu, aby ho niekto odfotografoval jedným z mnohých mobilných telefónov, ktoré sú do väznice pravidelne pašované, uviedli.
Sarkozyho čaká aj rozhodnutie Najvyššieho súdu v prípade Bygmalion, ktorý sa týka financovania jeho prezidentskej kampane z roku 2012. Ak bude potvrdený už vynesený trest - rok väzenia s podmienečným odkladom šiestich mesiacov - Sarkozymu založia ďalší elektronický náramok - podobne ako v prípade líbyjskej kauzy a aféry Bismuth.