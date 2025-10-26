Americký minister financií naznačil dosiahnutie dohody s Čínou o predĺžení obchodného prímeria

WASHINGTON - Americký minister financií Scott Bessent v nedeľu naznačil, že Spojené štáty a Čína dosiahli možnú dohodu, ktorej cieľom je zabrániť eskalácii obchodnej vojny vyvolanej clami. Dodal, že lídri oboch krajín by ju mali formálne oznámiť počas summitu APEC v Južnej Kórei. Upozornil však, že o prípadnom predĺžení obchodného prímeria rozhodne Trump. Informuje správa agentúry AFP.
„Clá zavedené nebudú,“ povedal Bessent po ukončení druhého dňa obchodných rokovaní s čínskym vicepremiérom Che Li-fengom v malajzijskom hlavnom meste Kuala Lumpur, kde sa koná summit Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). V rozhovore pre reláciu televízie ABC „This Week“ Bessent povedal, že hrozba Spojených štátov zvýšiť clá na čínsky tovar o 100 percent bola v podstate stiahnutá z rokovaní výmenou za to, že Peking odloží svoje obmedzenia na svoj globálny vývoz vzácnych zemín. Pokiaľ ide o kontrolu vývozu, Čína „ju odloží o rok, kým ju prehodnotí,“ dodal americký minister.
Trump začal v Kuala Lumpure svoje turné po Ázii
Bessentove vyhlásenie prišlo v čase, keď americký prezident Donald Trump začal v Kuala Lumpure svoje turné po Ázii, ktoré vyvrcholí stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei v rámci summitu organizácie Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Podľa Bessentových slov by mali obaja lídri dohodu formálne oznámiť práve počas tohto summitu.
Americký minister tiež dodal, že Peking súhlasil s „podstatnými“ nákupmi od amerických farmárov, ktorí sú kľúčovým zdrojom domácej politickej podpory pre Trumpa a boli výrazne ovplyvnení colným sporom medzi krajinami, píše AFP. Čína, kedysi najväčší odberateľ americkej sóje, pozastavila všetky objednávky v čase keď sa začal obchodný spor medzi týmito dvoma svetovými ekonomikami. „Verím, že keď bude dohoda s Čínou zverejnená, naši pestovatelia sóje budú mať veľmi dobrý pocit,“ uzavrel Bessent.