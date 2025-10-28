BRUTÁLNY útok v parku: Muža 10-krát bodol expriateľ jeho partnerky z Ukrajiny, potom sa podpálil!

FIORENZUOLA D´ARDA - V talianskom meste Fiorenzuola d'Arda došlo v nedeľu k brutálnemu útoku, keď 32-ročného muža napadli priamo v mestskom parku. Obeť utrpela najmenej desať bodných rán do brucha a krku, jej stav zostáva kritický. Identitu obete sprevádzajú pochybnosti, hľadaného útočníka našli po útoku v zhorenom aute.
Brutálny útok otrasol mestom Fiorenzuola d’Arda v provincii Piacenza. Píše o ňom talianky denník Leggo. V nedeľu (26. 10.) okolo 17. hodiny tam 32-ročného muža dobodal bývalý partner jeho priateľky, keď sedel na lavičke v mestskom parku na ulici Lungo Arda. Útočník mu spôsobil najmenej desať bodných rán do brucha a krku, potom z miesta činu ušiel. Záchranári po príchode našli obeť ležať v kaluži krvi. Mužovi poskytli transfúziu priamo na mieste, následne ho letecky previezli do nemocnice v Parme, kde podstúpil urgentnú operáciu. Jeho stav zostáva kritický, v nemocnici bojuje o život.
Identita obete je zatiaľ nejasná a sprevádzajú ju pochybnosti. Tridsaťdvaročný muž mal podľa prvotných informácií uviesť, že žije v meste Como a pracuje ako pilot talianskeho vojenského letectva na základni vo Veneto. Tieto tvrdenia sa však pri preverovaní nepotvrdili – armáda jeho príslušnosť k ozbrojeným silám oficiálne poprela.
Žiarlivosť ako motív
Vyšetrovatelia sa prikláňajú k motívu žiarlivosti. Stopy karabinierov okamžite viedli k bývalému manželovi alebo partnerovi súčasnej priateľky napadnutého muža – občanovi Ukrajiny. Žena, ktorá tiež pochádza z východnej Európy, dorazila na miesto činu krátko po útoku.
Po niekoľkohodinovom pátraní polícia objavila vozidlo hľadaného muža v odľahlej oblasti Lusurasco, na ceste medzi Fiorenzuolou a Castellarquatom. Auto bolo úplne zhorené a vo vnútri sa našlo zuhoľnatené telo. Podľa všetkého si útočník siahol na život tak, že podpálil vlastné vozidlo. Presnú totožnosť mŕtveho aj jeho príčinu smrti majú potvrdiť až nasledujúce expertízy a pitva. Prípad, ktorý má stále viacero nejasností, zostáva predmetom vyšetrovania karabinierov.