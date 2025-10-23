Rusko považuje nové sankcie USA za kontraproduktívne, vraj je voči nim imúnne

MOSKVA - Rusko považuje nové americké sankcie, ktoré USA uvalili na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil, za extrémne kontraproduktívne pre hľadanie mieru na Ukrajine, uviedla vo štvrtok hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Podľa agentúry TASS kritizovala tiež prijatie nových opatrení zo strany EÚ. Moskva má podľa Zacharovovej právo na primeranú reakciu s ohľadom na svoje záujmy. Informuje o tom agentúra AFP.
Rusko „si vybudovalo silnú imunitu voči západným obmedzeniam a bude aj naďalej sebavedome rozvíjať svoj ekonomický i energetický potenciál“, povedala na tlačovom brífingu Zacharovová s tým, že nové opatrenia Rusku podľa nej nespôsobia žiadne problémy. Dodala, že ciele Moskvy na Ukrajine, ktorá sa už viac než tri roky bráni invázii ruských vojsk, zostávajú nezmenené.
Americký prezident Donald Trump po uvalení nových protiruských sankcií, ktoré odkladal niekoľko mesiacov, oznámil aj zrušenie plánovaného summitu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý sa mal konať v Budapešti. Usporiadanie takéhoto stretnutia v tejto chvíli Trumpovi podľa jeho slov nepripadalo správne. „Nemal som pocit, že by sme sa dostali tam, kam potrebujeme. Tak som to zrušil, ale v budúcnosti sa stretneme,“ povedal Trump pri stretnutí generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Markom Ruttem v Bielom dome.
Rusko si vyhradzuje právo reagovať na akékoľvek nepriateľské kroky
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v noci na štvrtok vyhlásil, že napriek rozhodnutiu USA uvaliť nové sankcie na Rusko má Washington naďalej záujem o stretnutie a spoluprácu s predstaviteľmi Moskvy. V poradí 19. súbor protiruských sankcií, ktoré EÚ prijala vo štvrtok ráno, zahŕňa postupný zákaz dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska. Okrem toho je zameraný na päť ruských bánk, tzv. ruskú tieňovú flotilu, kryptoburzy a subjekty v Indii a Číne. EÚ takisto obmedzuje pohyb ruských diplomatov v schengenskom priestore.
„Rusko si vyhradzuje právo reagovať na akékoľvek nepriateľské kroky zo strany Európskej únie, aj keby išlo o zjavne neúspešné pokusy poškodiť nás, spôsobom, ktorý považujeme za najvýhodnejší pre nás. Budeme reagovať, ako vždy, primerane a premyslene, s ohľadom na naše základné záujmy,“ uviedla Zacharovová.