Odhalenie o hovorkyni ruského ministra: Nahromadila si veľký majetok! Počas vojny zarobila milióny

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharová
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharová (Zdroj: SITA/AP/Alexander Zemlianichenko)
MOSKVA - Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová si počas vojny na Ukrajine nahromadila majetok a príjmy v hodnote miliónov rubľov, čo výrazne presahuje jej oficiálny zárobok v diplomatických službách. Vo štvrtok o tom s odvolaním sa na niekoľko verejne dostupných a anonymných zdrojov informoval investigatívny spravodajský portál Explainer, píše denník The Moscow Times.

Príjem hovorkyne ruského ministerstva v roku 2024 dosiahol približne 11 miliónov rubľov (118.909 eur), čo bol takmer dvojnásobok jej oficiálneho platu na ministerstve - šesť miliónov rubľov (64.859 eur). Rozdiel údajne pochádzal z platieb od štátnych médií a z honorárov za jej tvorbu piesní. Ruský denník informuje, že Zacharovovej príjmy sú chránené pred verejnou kontrolou na základe nariadenia z roku 2014, ktoré podpísal minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. To ju oslobodzuje od povinnosti zverejňovať svoje financie a vzťahuje sa na väčšinu vysokopostavených diplomatov.

Explainer tvrdí, že Zacharovová si v decembri 2022 kúpila luxusný apartmán v centre Moskvy. Jeho cena bola približne 17-krát vyššia ako jej ročný príjem. Z verejných dokumentov vyplýva, že byt s rozlohou 151 štvorcových metrov patrí Ruskej federácii. V roku 2023 byt previedli na inú entitu, uvedenú tiež ako Ruská federácia.

Zacharovovej manžel má väzby na štátne firmy

Ako vyplýva z dokumentov katastra nehnuteľností Rosreestr, na ktoré sa odvoláva Explainer, Zacharovová je uvedená ako skutočná kupujúca bytu a ako najnovší vlastník jej otec. Portál tiež identifikoval Zacharovovej manžela Andreja Machrova ako vysokopostaveného manažéra vo firme zaoberajúcej sa geofyzikálnym a vrtným výskumom, ktorá získava niekoľkomiliónové vládne zmluvy od štátnych energetických a ťažobných spoločností počas vojnového hospodárskeho boomu.

Ministerstvo zahraničných vecí neodpovedalo portálu Explainer na žiadosť o vyjadrenie a denník The Moscow Times nedokázal nezávisle overiť jeho tvrdenia. Portál Explainer pracuje s dátami z otvorených zdrojov a vznikol zo spravodajského kanála „Možem objasniť“ na Telegrame s viac ako 476.000 odberateľmi. Ten ruské ministerstvo spravodlivosti zaradilo do registra „zahraničných agentov“.

