KATASTROFA pre Putina: TOTO by ruského vládcu ZNIČILO! Rozhodnúť sa môže ďaleko od Ukrajiny

Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin
Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Maxim Shipenkov)
WASHINGTON – Súčasná napätá situácia južne od Spojených štátov vôbec nehrá do kariet ruskému prezidentovi. Pokiaľ by Biely dom držal ochrannú ruku nad krajinou Južnej Ameriky, Kremeľ na to doplatí výrazným spôsobom. Oslabilo by to moc Ruska na medzinárodnej scéne a rovnako tak ruské možnosti v dlhotrvajúcom konflikte na Ukrajine.

Ropa je hnacou silou svetovej ekonomiky. I keď je Rusko najväčšou krajinou sveta, celkovým lídrom v oblasti preukázateľných zásob tohto "čierneho zlata" je podľa The Telegraph Venezuela. Práve v tomto regióne stúpa napätie v poslednom priam raketovým tempom. Západné sankcie spôsobili, že export venezuelskej ropy sa obmedzil len na Čínu a niekoľko ďalších krajín. Navyše tu vládne autokrat Nicolás Maduro, ktorý po socialistickom režime Huga Cháveza priviedol Venezuelu do ešte väčších problémov. 

Venezuela bude kľúčová 

Krajina Južnej Ameriky by sa mohla vrátiť na produkciu 3 milióny barelov ropy denne, ako tomu bolo pred dvomi dekádami. Za pomoci USA môže dokonca túto hranicu prekonať. Pokiaľ by ju navyše Trump udržal mimo OPEC (organizácia krajín vyvážajúcih ropu) spôsobilo by to výrazný pokles jej ceny na svetovom trhu. Telegraph predpokladá, že cena svetovej ropy klesne ešte v tomto desaťročí na úroveň 30 dolárov za barel. 

Takýto scenár podkopáva pôdu pod nohami ruského prezidenta Vladimira Putina. Kremeľ už ale začal konať. Priateľské vzťahy so súčasným vládcom chce využiť vo svoj prospech. Putin už ponúkol Madurovi vojenskú pomoc v prípade, pokiaľ by sa USA odhodlali na útok. 

Temné časy pre Rusko

Obchod s ropou je pre Rusko kľúčový aj z pohľadu financovania vojny na Ukrajine. Keď ale na svetový trh vstúpi Venezuela s cenami do 30 dolárov za barel, Moskva nebude pre súčasné západné sankcie schopná tejto ponuke konkurovať. Telegraph navyše dodáva, že "nízke ceny ropy sú zlé pre exportérov, ale všetkým ostatným to pomáha". 

Trump už týždne bojuje vo Venezuele proti drogovým kartelom. Pokúša sa ich úplne vylákať z krajiny, aby na pobreží mohli zakotviť americké lode. I keď sa s priamou pozemnou ofenzívou USA neráta, Trump by mohol spojiť sily s opozíciou a zvrhnúť tak vládcu Nicolása Madura.  

